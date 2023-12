Barcellona, gaffe sui social sullo stadio del Napoli

Il Barcellona commette una gaffe sui propri account social , dando erroneamente appuntamento ai propri tifosi allo stadio “San Paolo” anziché al “Diego Armando Maradona.

Il Barcellona sbaglia il nome dello stadio del Napoli

In realtà, dal dicembre 2020 l’impianto sportivo di Napoli è intitolato a Diego Armando Maradona, leggenda argentina che ha vestito entrambe le maglie.

Un dettaglio che i tifosi partenopei non hanno mancato di sottolineare, prendendo la svista del Barça con ironia. Un errore buffo che evidenzia come anche i club più blasonati a volte possano incappare in passi falsi quando si tratta di comunicazione social.

Diego Maradona al Barcellona

Napoli-Barcellona e soprattutto una sfida in memoria di Maradona, anche sei catalani fanno finta di sbagliare il nome dello stadio.

Maradona si unì al Barcellona nel 1982, proveniente dal Boca Juniors, per una cifra record all’epoca. La sua venuta in Spagna fu vista come un colpo di mercato eccezionale, portando con sé grandi aspettative.

Il suo stile di gioco spettacolare ha entusiasmato i tifosi, contribuendo a rafforzare la sua reputazione di miglior calciatore di tutti i tempi.

Tuttavia, il periodo di Maradona al Barcellona è stato anche segnato da alcuni conflitti e controversie. Problemi fisici, scontri con dirigenti e altri giocatori, e un contestato stile di vita al di fuori del campo hanno offuscato parte della sua esperienza con la squadra catalana.

Nel 1984, dopo solo due stagioni, Maradona lasciò il Barcellona per unirsi al Napoli. Questa mossa segnò l’inizio di un’altra fase leggendaria della sua carriera.