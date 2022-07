Bakayoko perquisito dalla polizia, pistola puntata contro il giocatore del Milan – VIDEO

Tiemoué Bakayoko centrocampista del Milan è stato perquisito con pistola puntata contro a Milano. Il centrocampista rossonero è stato fermato dalla polizia in centro a Milano, costretto a scendere dalla vettura e perquisito in maniera approfondita ad un agente, mentre un altro poliziotto puntava la pistola contro il suo veicolo. Il filmato è stato registrato ad alcun passanti ed è diventato immediatamente virale sul web. La perquisizione di Bakayoko è molto approfondita, poi gli agenti sembrano scusarsi con il giocatore del Milan.

C’è chi ha accusato la polizia di razzismo per la particolare perquisizione di Bakayoko, con tanto di pistola puntata. C’è chi invece ha detto che gli agenti hanno mollato la presa quando hanno capito di chi si trattava. Sulla questione è intervenuta anche la Questura di Milano che all’Ansa ha detto: “Sono commenti fuori luogo il controllo è scattato perché Bakayoko e l’altro passeggero corrispondevano perfettamente, per un caso, alle descrizioni, e ovviamente è terminato quando ci si è resi conto di aver fermato una persona che non c’entrava”. La polizia ha fatto sapere che i controlli sono scattati per una serie di risse che si erano registrate tra stranieri e si cercava un suv scuro con a bordo due uomini di colore, uno con una maglietta verde. Una descrizione che combaciava con l’auto e l’abbigliamento di Bakayoko.