Bagni: “Napoli, Broja non arriverà, Giuntoli tratta un grande calciatore”

Armando Broja accostato al Napoli, Salvatore Bagni ha commentato le voci di calciomercato in entrata sul club partenopeo.

Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli, ai microfoni di Tele A ha parlato delle operazioni in entrata sul calciomercato da parte del club di Aurelio De Laurentiis. Uno dei nomi caldi per il Napoli è quello di Armando Broja, 20enne attaccante del Chelsea.

Broja è uno dei migliori talenti che il Chelsea ha prodotto negli ultimi anni. La scorsa stagione, in prestito al Vitesse, ha segnato 10 gol in 30 presenze, delle quali 21 da titolare.

“Confermo l’interesse del Napoli per Armando Broja, ma vi dico anche che non arriverà. Parliamo di un calciatore molto forte, ma che ormai ha una quotazione di mercato che è fuori portata per il club campano. La strategia degli azzurri è chiara: arriveranno calciatori non troppo costosi nonostante l’ormai più che probabile qualificazione in Champions League”.