Bagni: “Avevo offerto Kessié al Napoli per 350mila Euro. Persi due campioni, mi mangio le mani”

Salvatore Bagni, ha ricordato due affari clamorosi persi dal Napoli, Perisic e Kessié . Il club azzurro avrebbe potuto tesserare i due campioni a cifre bassissime.

Perisic e Kessié potevano essere del Napoli, lo ha rivelato Salvatore Bagni ai microfoni di Tele A. L’ex campione dl Napoli di Maradona ha raccontato i retroscena legati ai mancato arrivi di Perisic e Kessiè:

“Perisic andrà via dall’Inter? Se penso a quanto accadde col Napoli mi mordo ancora le mani. Lui era al Wolsburg, avevamo l’accordo, ma la trattativa saltò perché il Napoli offriva 2 milioni, lui voleva 500mila euro in più”.

“Ci rendiamo conto di che calciatore ha perso il Napoli? Perisic, nel suo ruolo, è uno dei migliori e la società azzurra lo ha perso per appena 500mila euro. Ma se penso a Kessié il rimpianto è anche superiore. Lo offrii al Napoli per 350mila euro, ma mi dissero di no. Con Kessié e Ivan Perisic, due campioni, la compagine azzurra sarebbe stata ancora più competitiva” ha concluso Salvatore Bagni.