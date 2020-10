Avvocato Pisani: “Sentenza Juve-Napoli è morte del calcio”

L’avvocato Angelo Pisani è intervenuto ai microfoni di Radio Marte commentando la sentenza Juve-Napoli decretata dal giudice sportivo.

Continuano a piovere polemiche per la sentenza del giudice sportivo su Juve-Napoli, anche l’avvocato Pisani è intervenuto sulla vicenda:

Oltre che inferocito come tutti i tifosi perbene del mondo di qualsiasi squadra, penso anche che questa sentenza abbia decretato la morte del calcio. Ma me l’aspettavo perché negli scorsi anni i giudici ci hanno abituato a decisioni scandalose. Speriamo che la giustizia ordinaria prenda il sopravvento. Abbiamo avuto la prova che non esiste giustizia sportiva e che c’è un enorme conflitto di interesse. La giustizia ordinaria e la Procura della Repubblica devono intervenire. Noi integreremo la denuncia nei confronti della giustizia sportiva, non si può dare un esempio sbagliato come quello dato ieri. Non si può andare contro la giustizia ordinaria e non sono stati rispettati i parametri, si continua a fare il gioco dei poteri forti. Provocatoriamente dobbiamo scendere in campo e fare il possibile e chiamare in cause le autorità competenti o meno.