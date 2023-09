Auriemma: “Ecco perchè Frattesi ha rifiutato il Napoli”

Secondo Auriemma il Napoli era in vantaggio nella corsa a Frattesi, ma il giocatore ha rifiutato l’offerta di Aurelio De Laurentiis.

CALCIO NAPOLI. Il Napoli era arrivato prima di tutti su Davide Frattesi, ma il giocatore ha rifiutato gli azzurri perché voleva solamente l’Inter. A svelare il retroscena di calciomercato è stato il giornalista Raffaele Auriemma ai microfoni dell’emittente Tele A.

Secondo Auriemma, “il Napoli era arrivato diversi mesi prima che arrivasse l’Inter di Marotta”. Gli azzurri avevano individuato nell’ex Sassuolo il rinforzo ideale per il centrocampo, ma “Frattesi ha però rifiutato l’approdo al Napoli perché voleva solo l’Inter”.

Un rifiuto categorico quello del giocatore, nonostante il forte interessamento del club partenopeo, come confermato da Auriemma: “Aurelio De Laurentiis e lo scouting del Napoli erano convinti delle qualità di Frattesi, ma lui ha sempre voluto con forte determinazione l’Inter“.

Dunque, contrariamente a quanto si pensava, non è stato il Napoli a muoversi in ritardo su Frattesi, bensì è stato il giocatore a non gradire la destinazione azzurra, preferendo fin da subito i nerazzurri. Un vero peccato per gli azzurri, che si sono visti rifiutare un obiettivo di mercato non per motivi economici, ma per una precisa volontà del calciatore.

Resta il rammarico in casa Napoli per non essere riusciti a convincere Frattesi, che si sta dimostrando uno dei migliori centrocampisti italiani di questo inizio di stagione. Chissà cosa avrebbe potuto fare con la maglia azzurra, ma ormai la scelta è stata fatta e difficilmente si tornerà indietro.