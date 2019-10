Assemblea di lega. De Laurentiis: "stacchiamoci". Lotito si addormenta

Succede di tutto all’assemblea di lega. Cellino e De Laurentiis insorgono e chiedono il distacco dalla FIGC. Lotito si addormenta. La procura indaga su Miccichè.

Durante l’assemblea di lega che vedeva coinvolti i 20 presidenti di serie A, è successo di tutto.

Secondo quanto riporta l’edizione on line di Repubblica, durante l’assemblea di lega ci sono stati due interventi assai decisi di Massimo Cellino, presidente del Brescia, e di Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli.

Lo spunto, è stato il 3 per cento sui trasferimenti nazionali dei giocatori stranieri che come ha spiegato Gabriele Gravina in occasione dell’ultimo consiglio Figc sarà gestito dalla Lega.

La cosa però non è stata ancora messa per iscritto anche se Gravina è abituato a mantenere la parola e potrebbe farlo quindi nel prossimo consiglio federale, il 4 novembre.

DE LAURENTIIS E CELLINO: “STACCHIAMOCI DALLA FIGC”

Cellino è stato protagonista di un intervento assai duro: “Io so come funziona, sono stato in Inghilterra (con il Leeds, ndr): dobbiamo staccarci dalla Figc. Non contiamo nulla, io quando ero consigliere federale a Roma non ci mettevo nemmeno piede, era inutile, decidevano tutto loro. Lo dico da sempre, facciamo come la Premier”.

Al pensiero di Cellino si è accodato subito De Laurentiis: “Noi manteniamo non solo la serie B e la serie C ma tutto lo sport italiano. Non ci consultano mai sulle decisioni che riguardano la nostra Lega, eppure era stato previsto nei patti quando si era andati ad elezioni, lo scorso anno“.

LOTITO SI ADDORMENTA

In consiglio federale, come noto, partecipano per la Lega di A il presidente Micciché e i consiglieri Lotito e Marotta.

Durante l’assemblea di Lega serie A, Micciché ha definito singolare il comportamento del presidente del Genoa, Enrico Preziosi, dalle cui dichiarazioni dei giorni scorsi è partita l’istruttoria del procuratore federale, Giuseppe Pecoraro.

Secondo la procura, l’assemblea della Serie A in cui è stato nominato Micciché merita di essere riesaminata perché potrebbero esserci delle azioni non completamente trasparenti.

Mentre si discuteva dell’indagine che riguardo Gaetano Miccichè, il patron della Lazio, Claudio Lotito, si è addormentato. Ed è stato immortalato su Twitter: seduto in prima fila con le gambe distese e lo sguardo rivolto in su.

Sullo sfondo si intravvedono i sorrisi di alcuni dirigenti ai quali non è sfuggito il dettaglio.