AS – Veiga è ancora in Spagna, Napoli al lavoro sui dettagli del contratto

Secondo AS, la trattativa Veiga-Napoli non è ancora definita: il giocatore è in Spagna, si lavora sul contratto.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Nuovi aggiornamenti sulla trattativa che dovrebbe portare Gabri Veiga al Napoli arrivano dalla Spagna. Secondo quanto riportato da AS, tramite il giornalista Mirko Calemme, il centrocampista al momento è ancora a Vigo.

Napoli e Celta Vigo stanno infatti definendo gli ultimi dettagli dell’operazione, mentre gli agenti di Veiga sono al lavoro con il club azzurro per sistemare il contratto del giocatore.

L’arrivo in Italia per visite mediche e firma, inizialmente previsto per stasera, sembra dunque essere slittato di qualche ora. Bisognerà attendere domani, quando le parti avranno risolto le ultime formalità di una trattativa che comunque appare in dirittura d’arrivo.

Veiga è pronto al grande salto in Serie A, ma per l’annuncio ufficiale da parte del Napoli servirà probabilmente qualche altra ora di pazienza. Il countdown sta per terminare.