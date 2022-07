Dall’Inghilterra: Arteta vuole Osimhen all’Arsenal per vincere la Premier League

Victor Osimhen al centro di tante voci di calciomercato, il giocatore piace anche all’Arsenal di Mike Arteta. Dall’Inghilterra il portale icfootballnews molto vicino alle cose dei club di Londra, fa sapere che il manager dei Gunners ha fatto una richiesta specifica al suo club: vuole un altro attaccante, oltre Gabriel Jesus, per essere competitivo sia in Europa League che i Premier League. Secondo i media inglesi il Napoli si ‘accontenta’ di 100 milioni di euro per cedere Osimhen che è in arrivo a Dimaro tra stasera e domani, mentre oggi svolte le visite mediche a Roma.

L’Arsenal per Osimhen sarebbe disposto investire gli 85 milioni di sterline richiesti e vuole sfruttare la vogli di Premier League del calciatore, che viene corteggiato pure dal Bayern Monaco. Il problema dei Gunners è l’assenza dalla Champions League. Il nigeriano nei due anni in azzurro non ha giocato la massima competizione europea e non vorrebbe restare un altro anno senza Champions. Ma l’Arsenal di Arteta vuole allestire una rosa competitiva in grado di lottare per la vittoria della Premier League, uno stimolo in più per Victor Osimhen. In ogni caso i media inglesi fanno sapere che la volontà del giocatore è quella di trasferirsi in Inghilterra per giocare nel miglior campionato d’Europa, ma tutti dovranno scontrasi con le richieste economiche di De Laurentiis.