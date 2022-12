Antalyaspor-Napoli: le formazioni ufficiali. Raspadori, Kvaratskhelia e Osimhen titolari

Il Napoli gioca la prima amichevole in Turchia contro l’Antalyaspor: le formazioni ufficiali e tutte le informazioni sul test match.

Spalletti senza cinque giocatori impegnati in Nazionale e senza Rrahmani (ancora in recupero) e Juan Jesus, decide di portare Di Lorenzo al centro con Zanoli sulla. Ma la grande novità è la presenza contemporanea di Kvaratskhelia, Osimhen e Raspadori. Il tecnico del Napoli in questo mese di allenamenti vuole cercare di trovare nuove soluzioni tattiche e lo farà durante le amichevoli che avrà a disposizione.

ANTALYASPOR-NAPOLI: FORMAZIONI UFFICIALI

Antalyaspor: Uysal; Balci, Sari, Toprak, Vural; Fernando, Soner; Ghadcha, Mehmedi, Larsson; Luiz Adriano.

Napoli: Meret, Zanoli, Ostigard, Di Lorenzo, Mario Rui; Lobotka, Elmas; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia; Osimhen.

ANTALYASPOR-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

La partita tra l’Antalyaspor e il Napoli, in tv, sarà visibile su Sky in pay per view: per farlo, sarà necessario acquistare l’evento sul canale Sky Sport (numero 251) al costo di 9,99 euro.

Antalyaspor-Napoli sarà trasmessa anche in diretta streaming su DAZN: per vederla, occorrerà scaricare l’app di DAZN su una smart tv compatibile, utilizzare console Playstation o XBox, o ancora dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast.

Inoltre, si potrà scaricare l’app di DAZN su smartphone o tablet oppure collegarsi al sito di DAZN tramite PC e cliccare sulla finestra della partita.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronista DAZN per l’amichevole Antalyaspor-Napoli sarà Riccardo Mancini, mentre Sky non ha ancora comunicato chi effettuerà la telecronaca della partita.