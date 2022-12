Ambrosino: il Napoli deve intervenire, situazione assurda al Como

Giuseppe Ambrosino ha giocato zero minuti con il Como in Serie B, il Napoli pensa di riportare a casa il suo talento.

Votato miglior attaccante dello scorso campionato Primavera, Giuseppe Ambrosino sta vivendo un momento poco felice al Como. Il giovane attaccante classe 2003 era andato in prestito in Serie B, convinto di poter ritagliare il suo spazio in una squadra che partiva con grandi ambizioni. Società straniera, la presenza nella dirigenza di Henry, l’arrivo di Fabregas nella rosa di Moreno Longo facevano ben sperare.

Invece il Como attualmente si trova al penultimo posto in classifica. Nonostante tutto Ambrosino al Como non ha giocato nemmeno un minuto, spesso non è stato nemmeno convocato. Una situazione veramente assurda dato che Ambrosino continua ad essere una stella dell’Italia Under 20 e viene regolarmente convocato, ma non riesce a trovare spazio in un club che sta facendo incredibilmente fatica in Serie B.

Il Napoli deve assolutamente intervenire per tutelare Ambrosino, riprendendo il suo talento già a gennaio. A questo punto è molto meglio che Ambrosino si alleni con la prima squadra, cercando di imparare movimenti e ‘malizia’ da attaccanti di grande spessore come Osimhen e Simeone, piuttosto che rattristirsi sulla tribuna al Como. Il Napoli potrebbe prendere sicuramente in considerazione l’idea di mandarlo in prestito in un altro club, ma dovrebbe trovare una squadra che gli garantisca minuti, altrimenti sarebbe del tutto inutile.

In ogni caso l’avvenuta di Ambrosino al Como deve terminare già a gennaio, lo sa bene anche il Napoli che ha sempre puntato su questo attaccante che per il futuro fa sperare davvero molto bene, ma deve essere tutelato, soprattutto in questa fase di crescita.