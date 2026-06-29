Allerta rossa a Napoli: un’ondata di calore estrema sta per colpire la città.

Allerta Caldo a Napoli: Rischio Elevato Fino al 1° Luglio

Il Ministero della Salute ha rilasciato un bollettino che avverte della possibilità di ondate di calore per la città di Napoli, con un allerta livello 3 in vigore fino a mercoledì 1° luglio. Questo livello di allerta rosso indica condizioni di elevato rischio di disagio per la popolazione, che si protrarranno per almeno tre giorni consecutivi.

Stando alle previsioni, la temperatura massima percepita in queste giornate potrà toccare i 36 gradi. L’allerta 3 non solo implica temperature elevate, ma è anche caratterizzata da alti tassi di umidità, esposizione prolungata al sole e assenza di ventilazione, il che può rivelarsi estremamente pericoloso, specialmente per le categorie più vulnerabili.

Misure di Autoprotezione Raccomandate

Per contrarrestare gli effetti di queste condizioni climatiche avverse, il Comune di Napoli ha pubblicato una guida con raccomandazioni pratiche su come proteggersi durante le ondate di calore. È fondamentale seguire queste disposizioni per garantire il proprio benessere e la propria salute.

Ecco alcune norme di comportamento utili durante le giornate di allerta:

Limitare le Uscite: È consigliabile evitare di uscire nelle ore più calde, che vanno dalle 11:00 alle 18:00. In particolare, bambini e anziani dovrebbero essere protetti dall’esposizione diretta al sole.

È consigliabile evitare di uscire nelle ore più calde, che vanno dalle 11:00 alle 18:00. In particolare, bambini e anziani dovrebbero essere protetti dall’esposizione diretta al sole. Rimanere Freschi: In casa o al lavoro, utilizzare tende o persiane per ridurre l’ingresso di calore. Se si utilizza un climatizzatore, impostarlo a una temperatura non inferiore ai 25°-27° gradi.

In casa o al lavoro, utilizzare tende o persiane per ridurre l’ingresso di calore. Se si utilizza un climatizzatore, impostarlo a una temperatura non inferiore ai 25°-27° gradi. Idratazione: È essenziale bere molta acqua, almeno un litro e mezzo al giorno, e consumare frutta fresca. Bere bevande alcoliche, zuccherate o contenenti caffeina dovrebbe essere evitato.

È essenziale bere molta acqua, almeno un litro e mezzo al giorno, e consumare frutta fresca. Bere bevande alcoliche, zuccherate o contenenti caffeina dovrebbe essere evitato. Alimentazione Leggera: Seguire un’alimentazione equilibrata e prediligere pasti leggeri. È importante prestare attenzione alla conservazione degli alimenti per garantirne la sicurezza.

Seguire un’alimentazione equilibrata e prediligere pasti leggeri. È importante prestare attenzione alla conservazione degli alimenti per garantirne la sicurezza. Abbigliamento Appropriato: Indossare vestiti comodi e leggeri in fibre naturali. All’aperto, è consigliato utilizzare cappelli leggeri di colore chiaro per ridurre l’assorbimento di calore.

Indossare vestiti comodi e leggeri in fibre naturali. All’aperto, è consigliato utilizzare cappelli leggeri di colore chiaro per ridurre l’assorbimento di calore. Evitare di Viaggiare in Auto: Se possibile, evitare di utilizzare l’automobile nelle ore più calde. Se necessario, mantenere l’aria condizionata a circa 5 gradi in meno rispetto alla temperatura esterna e non indirizzare il getto direttamente sui passeggeri. Si raccomanda di non lasciare mai neonati e animali in auto, nemmeno per brevi periodi.

Se possibile, evitare di utilizzare l’automobile nelle ore più calde. Se necessario, mantenere l’aria condizionata a circa 5 gradi in meno rispetto alla temperatura esterna e non indirizzare il getto direttamente sui passeggeri. Si raccomanda di non lasciare mai neonati e animali in auto, nemmeno per brevi periodi. Attività Fisica: È meglio evitare l’esercizio fisico intenso durante le ore calde della giornata e mantenere un’adeguata idratazione prima e dopo l’attività fisica.

È meglio evitare l’esercizio fisico intenso durante le ore calde della giornata e mantenere un’adeguata idratazione prima e dopo l’attività fisica. Assistenza a Persone Vulnerabili: Offrire aiuto a chi è a maggiore rischio, come anziani soli e neonati. In caso di necessità, è importante segnalare situazioni problematiche ai servizi socio-sanitari.

Offrire aiuto a chi è a maggiore rischio, come anziani soli e neonati. In caso di necessità, è importante segnalare situazioni problematiche ai servizi socio-sanitari. Cura degli Animali Domestici: Assicurarsi di fornire sempre acqua fresca ai propri animali domestici, anche durante i viaggi. Evitare di farli uscire nelle ore più calde per prevenire il contatto con superfici roventi.

In generale, seguire queste regole può aiutare a minimizzare il rischio per la salute durante periodi di caldo estremo.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti, si consiglia di consultare il sito ufficiale del Ministero della Salute e le comunicazioni dell’amministrazione comunale di Napoli.

Restare informati e adottare misure di protezione adeguate sono fondamentali per affrontare al meglio l’arrivo delle ondate di calore.

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