Ag. Hamsik: "Lobotka al Napoli è merito suo. Il coronavirus, Benitez..."

Martin Petras, agente di Marek Hamsik ha svelato un retroscena su Lobotka ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il procuratore ha parlato anche del momento di Hamsik, che ha lasciato la Cina a causa dell’emergenza Coronavirus.

PETRAS SU LOBOTKA – “Lobotka? So che Marek era in contatto con Giuntoli, si sono parlati abbastanza spesso, se Lobotka è arrivato a Napoli è anche merito di Marek”.

HAMSIK – “Marek e Benitez sono in Spagna fino al sei di marzo, poi ci sono le nazionali e non si sa ancora quando si riprenderà, a causa dell’emergenza Coronavirus, sono ancora lì in preparazione.

A Napoli si sono scritte mille pagine, si sono viste le immagini, la sua storia è unica. Napoli è sempre nel suo cuore“.

IL RITORNO A NAPOLI DI HAMSIK– “Tornare a vivere a Napoli? Questo è difficile, in ogni istante può essere qualsiasi cosa, ora la famiglia è in Slovacchia fin quando lui sarà in Cina.

Una volta che appenderà le scarpe al chiodo avrà il tempo di pensare bene a cosa fare da grande anche se ha già avviato un paio di attività commerciali.

Lui ci tiene tanto alla sua scuola calcio, magari ne aprirà una a Napoli ma questo è tutto da studiare e valutare”