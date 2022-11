Adani: “Tutto il calcio italiano ringrazi il Napoli” -VIDEO

Lele Adani esalta il Napoli di Splletti nonostante la sconfitta contro il Liverpool e incorona gli azzurri tra le big d’Europa.

È un Napoli spettacolare quello visto nella doppia sfida contro il Liverpool, che ha fatto vedere qualcosa di veramente magnifico. I media di tutta Europa esaltano gli azzurri e si sprecano i paragoni con le grandi squadre del passato. La formazione di Spalletti sembra avere talento, passione e tecnica. Anche se in Italia c’è qualcuno che aspetta il passo falso, il Napoli sta confermando di poter competere a grandi livelli. Non a caso il Napoli è già qualificato agli ottavi di Champions League con due giornate di anticipo, in un girone tutt’altro che semplice in cui ci sono squadre e stadi da brividi.

Lele Adani in un video invita il calcio italiano a ringraziare il Napoli. Secondo l’ex calciatore, il Napoli crea spettacolo, una squadra che ha guardato negli occhi l’avversario e non si è mai sottomessa.