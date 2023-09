Adani su Napoli: “L’Era del Dominio è Finita, Ora è Tempo di Cambiamento”

Daniele Adani, ex difensore, discute i cambiamenti nel Napoli, sottolineando l’effetto del nuovo allenatore e dei cambi di formazione.

Daniele Adani, ex difensore e ora commentatore, ha condiviso le sue riflessioni sul Napoli in un’intervista rilasciata a Bobo Tv. Secondo Adani, il cambio di allenatore e la sostituzione di Kim con Natan potrebbero portare a una nuova era per la squadra azzurra.

Cambiamenti in Panchina e in Campo

“E’ lecito per ogni allenatore cambiare e dare la propria idea di calcio, quindi diamo tempo a Garcia,” ha detto Adani. Sottolinea che i giocatori del Napoli erano abituati a un certo stile di gioco sotto la guida di Spalletti, un stile che probabilmente non vedremo più. “I giocatori del Napoli si divertivano, dominavano, vincevano e giocavano in una sola metà campo a memoria. Questa cosa non ci sarà più nel Napoli,” ha aggiunto.

L’Impatto degli Allenatori

Adani ha elogiato il lavoro di allenatori come Spalletti e Pioli, sottolineando come abbiano elevato le carriere dei giocatori e raggiunto traguardi importanti. “Non si vince per forza con quello che ha fatto Spalletti. Gli allenatori evoluti e preparati hanno alzato le carriere dei giocatori a Napoli con Spalletti e al Milan con Pioli l’anno prima,” ha dichiarato.

Il Caso Lobotka

Il miglior Lobotka della carriera, secondo Adani, si è visto con Spalletti. “Questo è un dato di fatto,” ha affermato, suggerendo che il cambio di formazione, in particolare la sostituzione di Kim con Natan, potrebbe avere un impatto significativo sulle prestazioni della squadra.

Il Napoli è in una fase di transizione, e come sottolinea Adani, i tifosi e i giocatori dovranno abituarsi a un nuovo stile di gioco. Mentre il passato era caratterizzato da dominio e vittorie, il futuro potrebbe essere diverso ma altrettanto promettente se la squadra si adatta rapidamente ai cambiamenti.