Vito Dell’Aquila: nuovo campione del mondo di Taekwondo nella categoria -58kg dopo il Roma Grand Prix.

Vito Dell’Aquila: il Nuovo Campione del Mondo di Taekwondo

ROMA (ITALPRESS) – Vito Dell’Aquila segna una nuova era nel taekwondo mondiale, conquistando la prima posizione nel ranking sia olimpico che mondiale nella categoria -58 kg. Il campione olimpico di Tokyo 2020 ha trionfato al Roma Grand Prix, battendo il coreano Eunsu Seo in finale di fronte a un pubblico entusiasta, riemergendo così in cima ai ranking proprio mentre si apre la fase di qualificazione per i Giochi di Los Angeles 2028.

Il prestigioso evento svolto al Foro Italico ha rappresentato un momento cruciale non solo per Dell’Aquila, ma anche per l’intero movimento del taekwondo italiano, che si sta preparando intensamente per le competizioni future. Con questo aggiornamento di luglio dei ranking, l’Italia può vantare due atleti di spicco ai vertici delle classifiche internazionali del taekwondo.

Punti Salienti delle Classifiche Italiane

Le classifiche sono suddivise in due categorie distintive: il ranking olimpico, che copre le otto discipline dei Giochi, e il ranking mondiale, che include sedici categorie iridate. L’Italia si trova in una posizione di prestigio in entrambe le categorie. Dell’Aquila ha recentemente commentato il suo ritorno in cima: “È una grande soddisfazione essere tornato al primo posto del ranking. Ho sempre avuto la sensazione di essere tra i migliori, anche quando mi trovavo molto più in basso.”

Pur riconoscendo l’importanza del riconoscimento, Dell’Aquila sottolinea che il ranking è “solo un numero”, che non sempre riflette i veri valori sul campo. “Tornare in vetta è comunque un segnale importante”, ha aggiunto il campione.

Accanto a Dell’Aquila, il quadro azzurro è completato da Simone Alessio. L’argento romano ha ottenuto il secondo posto nel ranking olimpico della categoria +80 kg, una posizione che ripete anche nel ranking mondiale della categoria +87 kg. Questa combinazione di successi tra gli atleti italiani evidenzia uno stato di salute decisamente positivo per il taekwondo in Italia, con due atleti tra le prime posizioni.

Non si tratta di un exploit occasionale: sia Dell’Aquila che Alessio sono nomi consolidati nel mondo del taekwondo, stabilmente presenti ai vertici delle classifiche da anni. L’Italia ha già dimostrato la sua forza, essendo stata l’unica nazione capace di presentarsi ai Mondiali (Guadalajara 2022) con due atleti contemporaneamente al primo posto nei rispettivi ranking. Grazie ai titoli iridati, alle medaglie olimpiche e ai successi nei Grand Prix, il movimento azzurro ha guadagnato un posto di rilievo nel panorama mondiale del taekwondo. Le classifiche aggiornate sono testimoni di una continuità di risultati che ben poche nazioni possono vantare.

Il focus ora si sposta sulla Corea del Sud. Dal 4 al 7 settembre, Muju ospiterà la seconda tappa delle Grand Prix Series 2026, e Dell’Aquila ha già avviato i preparativi per mantenere la sua posizione di leader. Diverso è il percorso di Alessio, che sta seguendo un programma di recupero dopo un intervento chirurgico al ginocchio. I tempi di rientro saranno valutati nelle prossime settimane in collaborazione con il suo staff tecnico e medico.

“La strada verso Los Angeles 2028 è appena cominciata. L’Italia la imbocca dal gradino più alto”, ha dichiarato la Federazione Italiana Taekwondo, sottolineando l’importanza di questo momento per il futuro del taekwondo italiano.

Le competizioni internazionali non faranno altro che intensificare l’attività degli atleti, che sono già al lavoro per prepararsi affrontare le sfide future. Con la presenza costante di talenti come Dell’Aquila e Alessio, l’Italia è in grado di mantenere la propria reputazione come una delle nazioni più forti nel taekwondo.

-Foto ufficio stampa Fita- (ITALPRESS).

Per ulteriori aggiornamenti e informazioni sul taekwondo, visita la Federazione Italiana Taekwondo.

FONTE ITALPRESS

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