Ultras e De Laurentiis, ascoltate le parole di Spalletti per il bene del Napoli

È scontro aperto tra gli ultras e la società di De Laurentiis, mentre Spalletti invita al dialogo per il bene del Napoli.

In questo momento non importa fino in fondo chi abbia ragione o torto, anche se poi a bocce fermi bisognerà riprendere il discorso. Ma in questo momento, in questa fase critica e fondamenta della stagione è assolutamente necessario aiutare la squadra del Napoli, l’unica penalizzata dal mancato tifo degli ultras in curva.

Napoli: protesta ultras

Nella giornata di ieri il gruppo ultras della Curva A ha fatto sapere di non aver trovato nessun accordo con De Laurentiis, sicuramente una pessima notizia. Mentre Spalletti lancia l’invito alla distensione. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport.

“In un anno superbo, gigantesco, non c’è stato un attimo in cui Napoli sia riuscita a confinarsi nella normalità e in questa enormità – le sue vittorie, in Italia

e in Europa, gli abissi a separarla dalle altre, la Grande Bellezza di uno spettacolo smisurato – per non negarsi niente, ci ha aggiunto una sconfitta ridondante e quella dimensione surreale d’uno stadio in cui si è scoperto che a un certo punto erano tutti contro tutti. «Il clima non ci ha aiutato ma non so quanto abbia potuto pesare. Non voglio entrare nelle cause di quanto sia accaduto ma penso che per questo obiettivo sia necessario trovare una soluzione: abbiamo una tifoseria leggendaria nel mondo, che ci dà ancora più forza»“.