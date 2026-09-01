1 Settembre 2026

Tronchon vince la decima tappa della Vuelta 2026 in volata, Mas sempre in rosso

redazione 1 Settembre 2026
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ROMA (ITALPRESS) – Bastien Tronchon (Groupama-FDJ United) conquista la decima tappa della Vuelta 2026. Il 24enne corridore francese la spunta nel volatone finale della Alcaraz-Elche de la Sierra di 184,7 chilometri. Seconda posizione per il danese della Uno-X-Mobility Magnus Cort Nielsen, terza e quarta piazza per i belgi Thibau Nys (Lidl-Trek) e Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike). Quinto e migliore degli italiani Alessandro Romele (XDS Astana Team). Per Tronchon si tratta del primo centro stagionale, il terzo in carriera. Nessun ribaltone in classifica generale, con lo spagnolo Enric Mas (Movistar), in maglia rossa dopo il ritiro di Tadej Pogacar, che conserva oltre un minuto di margine sull’altro sloveno Primoz Roglic (Red Bull-Bora Hansgrohe) e sull’austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team). Domani la Vuelta prosegue con l’undicesima frazione, la Cartagena-Lorca di 153,8 chilometri.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Bastien Tronchon (Fra) Groupama-FDJ in 4h07’41”2. Magnus Cort (Den) Uno-X-Mobility s.t.3. Thibau Nys (Bel) Lidl-Trek s.t.4. Wout van Aert (Bel) s.t.5. Alessandro Romele (Ita) s.t.6. Xabier Azparren (Esp) s.t.7. Finn Fisher-Black (Nzl) s.t.8. Orluis Aular (Ven) s.t.9. Jordan Labrosse (Fra) s.t.10. Hugo Hofstetter (Fra) s.t.

LE CLASSIFICHE

Classifica generale (Maglia Rossa):1. Enric Mas (Esp) Movistar in 32h41’44”2. Primoz Roglic (Slo) Red Bull-Bora a 1’18”3. Felix Gall (Aut) Decathlon CMA CGM a 1’39”4. Oscar Onley (Gbr) a 2’20”5. Richard Carapaz (Ecu) a 3’26”6. Mattias Skjelmose (Den) a 3’55”7. Sepp Kuss (Usa) a 4’09”8. Harold Tejada (Col) a 4’39”9. Gregor Muhlberger (Aut) a 7’33”10. Jakob Omrzel (Slo) a 8’05”

Classifica a punti (Maglia Verde):1. Wout van Aert (Bel) Visma|Lease a Bike punti 1432. Alessandro Romele (Ita) XDS Astana 763. James Matthew Brennan (Gbr) Visma|Lease a Bike 67

Classifica miglior scalatore (Maglia a Pois):1. Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious 292. Enric Mas (Esp) Movistar Team 243. Andreas Leknessund (Nor) Uno-X Mobility 19

Classifica miglior giovane (Maglia Bianca):1. Oscar Onley (Gbr) Netcompany Ineos in 32h44’04”2. Jakob Omrzel (Slo) Bahrain Victorious a 5’45”3. Jarno Widar (Bel) Lotto Intermarché a 7’14”

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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