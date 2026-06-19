Thuram rifiuta il Galatasaray, Juventus chiede 40 milioni a Liverpool e club di Premier.

Khephren Thuram: il futuro del talento di Juventus

TURIN, ITALY – APRIL 19: Khephren Thuram di Juventus festeggia il suo secondo gol durante la partita di Serie A tra Juventus FC e Bologna FC 1909 allo Stadium Allianz il 19 aprile 2026 a Torino, Italia. (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il giovane centrocampista Khephren Thuram non è interessato a trasferirsi al Galatasaray quest’estate. Tuttavia, starà valutando un possibile approdo in Premier League, con Liverpool, Newcastle e Aston Villa pronte a cogliere l’opportunità.

Una questione cruciale per la Juventus è quella del capital gain di 20 milioni di euro che la dirigenza deve raggiungere entro la fine del mese. Per questo motivo, i Bianconeri saranno costretti a prendere in considerazione offerte per alcuni dei loro talenti più promettenti nei prossimi giorni.

Le proposte nel mercato per Thuram

Oltre a Khephren Thuram, la Juventus dovrà valutare anche altre parametri legati ai propri giocatori. Andrea Cambiaso ha attirato l’attenzione di club di alto profilo come Barcellona e Chelsea, mentre il centrocampista francese è sotto la lente di ingrandimento di diverse squadre della Premier League.

La fonte ufficiale, Tuttosport, informa che i club inglesi Liverpool, Newcastle, Nottingham Forest e Aston Villa hanno osservato Thuram durante la stagione. Nonostante l’interesse dimostrato, il calciatore, figlio della leggenda francese Lilian Thuram, preferirebbe rimanere alla Juventus, ma è aperto a un trasferimento in caso di necessità.

Recentemente, il Galatasaray ha provato a mettere sul piatto un’offerta per l’acquisto del centrocampista, ma Thuram ha chiaramente espresso il suo disinteresse per la proposta. Attualmente, la Juventus valuta il talento del francese circa 40 milioni di euro, con la società disposta a considerare offerte per altri giocatori come Fabio Miretti e Federico Gatti.

Mercato in fermento per la Juventus

Oltre a Khephren Thuram, il mercato bianconero è in continua evoluzione. Fabien Miretti e Federico Gatti sono altri nomi sulla lista delle potenziali cessioni, con interesse manifestato da diverse formazioni della Premier League. Club come Everton, Fulham, Crystal Palace e Aston Villa sono pronti a muoversi per ingaggiarli.

La Juventus sarà costretta a ristrutturare la propria rosa, e il mercato estivo potrebbe riservare grandi sorprese per i tifosi. La necessità di rispettare i parametri di bilancio sta spingendo la dirigenza a prendere decisioni rapide e strategiche.

Il futuro di Khephren Thuram rimane incerto, ma il giovane talento ha dimostrato di avere le potenzialità necessarie per affermarsi in qualsiasi grande campionato. Con offerte provenienti dalla Premier League, il suo futuro sarà da seguire con attenzione.

In sintesi, Juventus e i suoi gioielli sono al centro di un mercato estivo che si preannuncia vivace. Con situazioni come quella di Khephren Thuram, il club dovrà prendere decisioni che potrebbero influenzare la sua strategia per le stagioni a venire. I tifosi bianconeri stanno a guardare, sperando che i loro ragazzi possano continuare a brillare sotto la maglia della Vecchia Signora.

Fonti ufficiali: Tuttosport, Getty Images.

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