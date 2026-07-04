Svizzera avanza agli ottavi battendo l’Algeria 2-0 con una prestazione convincente.

La Svizzera Avanza agli Ottavi di Finale ai Mondiali 2026

Il 18 giugno 2026, la Svizzera ha dimostrato la sua forza ai Mondiali, battendo l’Algeria con un convincente 2-0. La partita, giocata al SoFi Stadium di Los Angeles, ha visto protagonisti Johan Manzambi e Breel Embolo, con quest’ultimo che ha aperto le marcature al minuto 10. La Svizzera, guidata dal tecnico Yakin, si è così qualificata per gli ottavi di finale, confermandosi una delle squadre più solide del torneo.

Un Cammino Verso gli Ottavi

La Svizzera ha avuto un avvio di competizione piuttosto difficile, con un pareggio all’ultimo minuto contro il Qatar. Tuttavia, i successivi exploit contro Bosnia e Canada hanno mostrato una squadra in crescita e pronta a competere ai massimi livelli. Il trionfo contro l’Algeria rappresenta un ulteriore passo verso il desiderato obiettivo di arrivare più lontano nella competizione: i quarti di finale, un traguardo mancante dal 1954.

Nel match contro l’Algeria, i ritmi di gioco sono stati piuttosto lenti, con la Svizzera che ha mantenuto il controllo. A più riprese, l’Algeria ha tentato di organizzarsi ma ha faticato a trovare spazi. In avvio secondo tempo, Ndoye ha raddoppiato il punteggio, segnando al 46′ grazie a un passaggio decisivo di Zakaria. Questo è stato sufficiente per garantire una gestione del match più tranquilla per gli svizzeri, che hanno continuato a operare scelte tattiche strategiche in vista dei prossimi avversari.

L’Algeria, dopo aver superato il girone come migliore terza con Argentina, Austria e Giordania, ha visto il suo sogno di proseguire nel torneo svanire. Malgrado una buona partenza, la squadra ha mostrato segni di confusione e mancanza di incisività. Nonostante gli sforzi di giocatori come Aouar e Maza, il punteggio finale di 2-0 ha sancito l’eliminazione.

Ora la Svizzera si prepara ad affrontare la vincente della sfida tra Colombia e Ghana, che si giocherà il 4 luglio. Il match si preannuncia come una sfida ricca di emozioni e opportunità. I tifosi svizzeri sperano di vedere la loro squadra finalmente avanzare oltre gli ottavi, un obiettivo che finora è sfuggito nell’era recente dei Mondiali.

La Svizzera ha dimostrato un ottimo feeling nelle competizioni internazionali, raggiungendo i quarti di finale per quattro edizioni consecutive. Ciò sottolinea l’evoluzione e la crescita della squadra, che continua a competere con costanza ai massimi livelli. A prescindere dal risultato finale, il lavoro di squadra e la strategia adottata da Yakin sono risultati determinanti per il successo raggiunto finora.

In conclusione, la qualificazione per gli ottavi di finale rappresenta un importante riconoscimento per il calcio svizzero. Con giocatori esperti e giovani promettenti, il futuro della nazionale elvetica appare luminoso. L’attenzione ora si sposta sul prossimo incontro, dove la Svizzera avrà l’occasione di dimostrare ancora una volta il proprio valore.

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FONTE ITALPRESS

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