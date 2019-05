Song Allergico ‘E ‘Ffravole. La solidarietà made in Napoli

Song Allergico ‘E ‘Ffravole. Ernesto A Foria feat United Neapolitan Artists, raccolta fondi per costruire una casa/alloggio per l’ospedale Santobono.









C’era un sogno che balenava nella testa di Roberto Sdino, nostro amico fraterno e autore di alcuni articoli per la nostra testata, quella di fare un videoclip musicale.

Song Allergico ‘E ‘Ffravole

Giuseppe Maiulli aka Ernesto a Foria, aveva anche lui un sogno, radunare tanti artisti e fare un Ernesto a Foria & Friends. E fu così, che i due mediante i social si incontrarono, nacque un’amicizia e i loro due sogni si sposarono e così nacque, con l’aiuto di tanti artisti dello spettacolo partenopeo: “Song Allergico E FFravole“.

Casa/alloggio per l’ospedale Santobono

L’idea riporta alla ribalta a distanza di vendita anni la celeberrima Song Allergico ‘E ‘Ffravole, canzone del mitico Maestro Ernesto a Foria, il quale sposa un ulteriore sogno, quello dei Frati Minori Conventuali nella realizzazione in un loro ex convento una Casa Alloggio per i genitori dei piccoli pazienti del Santobono di Napoli.

La donazione va inviata all’Associazione Radio Kolbe Campania, indicando la causale Casa Alloggio Santobono utilizzando i codice BAN: IT 26K 02008 03451000105618083.

United Neapolitan Artists: Song Allergico ‘E ‘Ffravole



Beh, che dire tre sogni che si realizzano in una sola volta è il massimo, ma non finisce qui, perchè nello stare insieme e collaborare per questi tre sogni, i diversi artisti convenuti hanno scoperto e realizzato un’altro sogno, quello di lavorare insieme dando vita, così alla United Neapolitan Artists! Beh, Quatt so’ meglio ca three, ed eccoli ve li citiamo uno per uno:









Pasquale Palma, Gianni Simioli, Ciccio Merolla, Diego Iutubber, Federico Di Napoli, Tommaso Primo, Franco Ricciardi, Andrea Sannino, Roberto Colella, Ivan Granatino, Antonio De Carmine e Mauro Spenillo Aka Principe & SocioM., Anna Trieste e Nero Nelson, Ernesto Cataldo e Gio Napolitano Aka Gipsy Fint Luca Iavarone Nando Varriale, Paolo Caiazzo, Rosario Verde e Ernesto Lama, Peppe Iodice, Simone Schettino, Arsenio Perrotta, Lello Marangio, Marco Fasano, Brunella Selo, Luca e Raul ’O Zulù Persico, Rosalba Colosimo, e in ultimo ma non per ultimo ’O rre,il maestro Pino Mauro.



We are the world made in Napoli

Bisogna poi e soprattutto dire che il brano è girato tutto in studio proprio a mo di We are the world quindi ecco chi e quanti hanno collaborato a quanto si è creato per la registrazione di Song Allergico ‘E ‘Ffravole, hanno contribuito gli strumentisti: Piano e tastiere: Mauro Spenillo; Batteria: Antonio Esposito; Chitarre: Giuseppe Spinelli; Basso: Dario Spinelli.

Inoltre, hanno fornito il loro apporto alla lavorazione del video-clip:

Cameramen: Domenico Fredella; Montaggio: Alessio Marrazzo; Registrazione: Antonio Esposito@TpStudio.

Napoli; Missaggio: Alberto Santaniello@Abc29 & Orangebug Productions; Arrangiamenti: Mauro Spenillo. Un cast stellare per la realizzazione di più sogni, ma soprattutto uno quello di vedere i bambini felici, pertanto contribuisci anche tu alla causa del progetto.