Solo Turris, tifosi imbrattano la bandiera del Napoli

Tifosi della Turris hanno imbrattato la bandiera del Napoli esposta all’esterno dello stadio di Torre del Greco.

La cavalcata del Napoli verso lo scudetto sta ovviamente contagiando tutta la regione e non solo. Non solo nel capoluogo campano ma in tutta la Campania ci si organizza per i festeggiamenti. Inoltre un po’ dappertutto vengono esposte bandiere e striscioni.

Anche a Torre del Greco è apparsa una bandiera del Napoli esposta all’esterno dello stadio Liguori. La bandiera del Napoli è stata imbrattata con una scritta “Solo Turris” a voler sottolineare la fede per la squadra locale. Dopo poco la scritta è stata cancellata.

Ma quando avvenuto a Torre del Greco è l’ennesima dimostrazione di ostilità verso i festeggiamenti del Napoli. Anche a Salerno i tifosi granata hanno provato a bloccare l’esposizione di bandiere in città ma non ci sono riusciti, visto che Salerno si è colorata d’azzurro. Sempre nella stessa città hanno anche avvisato i tifosi del Napoli di non festeggiare in caso di scudetto. Anche in questo caso è molto probabile che l’avviso degli ultras non sarà rispettato da chi tifa per il Napoli.