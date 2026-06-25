Serie A, Napoli: calendario prime cinque partite e info streaming. Non perdertele!

La Lega Serie A ha ufficialmente definito anticipi, posticipi e la programmazione televisiva per le prime cinque giornate della stagione 2026/2027, promettendo un avvio di campionato denso di emozioni e sfide di alto livello.

Calendario Degli Azzurri: La Prima Giornata

Il Napoli darà il via alla sua avventura nel campionato di Serie A sabato 22 agosto alle ore 20:45, in una trasferta alquanto pericolosa contro il Genoa. Questo incontro sarà visibile in co-esclusiva su DAZN e SKY, garantendo a tutti i tifosi l’opportunità di seguire la propria squadra del cuore.

Il primo match casalingo del Napoli si svolgerà una settimana dopo, domenica 30 agosto alle ore 18:30, quando il Como farà visita allo Stadio Diego Armando Maradona. Questa partita sarà trasmessa in streaming esclusivo su DAZN, proponendo ai supporter azzurri un inizio di stagione incandescente.

Partita Cruciale: Inter-Napoli alla Terza Giornata

La terza giornata di campionato si preannuncia già come un vero e proprio big match: infatti, il 5 settembre alle ore 18:00, il Napoli affronterà l’Inter presso lo stadio di San Siro. Questo incontro, che rappresenta un punto cruciale della stagione, sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. La rete ha scelto di regalare ai tifosi una delle sfide più attese del calcio italiano come primo anticipo del sabato.

Una particolarità interessante di questo inizio di campionato è il calendario denso di appuntamenti che i tifosi devono seguire. Non mancheranno le emozioni e le sfide decisive sin dai primi turni. Con lo sguardo rivolto a San Siro, i giocatori del Napoli sperano di iniziare la stagione con una vittoria che potrebbe dare una spinta importante al morale della squadra.

Nella quarta giornata, il Napoli affronterà il Bologna in un match fissato per domenica 13 settembre alle ore 18:00, visibile su DAZN e SKY. Tuttavia, l’orario definitivo di questa partita potrebbe subire variazioni a causa dell’imminente debutto nella nuova Super Champions League. Se il Napoli fosse sorteggiato per giocare giovedì 10 settembre, il match contro il Bologna slitterebbe a lunedì 14 settembre alle ore 18:30, sempre su DAZN.

Infine, la quinta giornata si chiuderà con la trasferta al Franchi per affrontare la Fiorentina, in programma domenica 20 settembre alle ore 12:30, e visibile in diretta su DAZN. Queste prime cinque giornate rappresentano un vero e proprio tour de force per la squadra, che dovrà affrontare avversari temibili e mantenere alta la concentrazione.

Riepilogo del Calendario del Napoli

Di seguito, il riepilogo delle prime cinque giornate di campionato del Napoli:

1ª Giornata: Genoa-Napoli – Sabato 22 agosto ore 20:45 (DAZN/SKY)

Genoa-Napoli – Sabato 22 agosto ore 20:45 (DAZN/SKY) 2ª Giornata: Napoli-Como – Domenica 30 agosto ore 18:30 (DAZN)

Napoli-Como – Domenica 30 agosto ore 18:30 (DAZN) 3ª Giornata: Inter-Napoli – Sabato 5 settembre ore 18:00 (DAZN)

Inter-Napoli – Sabato 5 settembre ore 18:00 (DAZN) 4ª Giornata: Napoli-Bologna – Domenica 13 settembre ore 18:00 (DAZN/SKY) oppure Lunedì 14 settembre ore 18:30 in caso di Champions il giovedì

Napoli-Bologna – Domenica 13 settembre ore 18:00 (DAZN/SKY) oppure Lunedì 14 settembre ore 18:30 in caso di Champions il giovedì 5ª Giornata: Fiorentina-Napoli – Domenica 20 settembre ore 12:30 (DAZN)

Queste prime settimane di campionato si prospettano estremamente affascinanti e cariche di significato per il Napoli, che cercherà di far vivere ai suoi tifosi un’annata da protagonista. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti e approfondimenti sulle prestazioni della squadra!

Fonti ufficiali: Lega Serie A, DAZN, SKY.

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