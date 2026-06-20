20 Giugno 2026

Scopri la Notte Romantica in Campania: magia e incanto nei borghi più belli d’Italia.

Anna Gaia Cavallo 20 Giugno 2026
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La Notte Romantica 2026 a Gesualdo: Magia e Cultura nel Borgo

Sabato 20 e domenica 21 giugno 2026, il suggestivo borgo di Gesualdo, situato in provincia di Avellino, si trasformerà nel palcoscenico de “La Notte Romantica nei Borghi più Belli d’Italia”. Questo atteso evento nazionale celebra l’amore, la bellezza e la condivisione, promettendo ai partecipanti una serata ricca di arte, musica, cultura ed enogastronomia. Le strade e le piazze di Gesualdo si coloreranno di nuove emozioni, accogliendo visitatori da ogni parte d’Italia.

La Notte Romantica segna l’inizio dell’estate e richiama visitatori da ogni dove. L’iniziativa è promossa dall’associazione culturale Voci dal Borgo e dal Comune di Gesualdo, che si sono impegnati nel riproporre questo evento dopo il clamoroso successo dell’edizione 2025. Non perdere l’opportunità di vivere questa magica esperienza in uno dei luoghi più affascinanti della Campania.

Eventi da Non Perdere: Arte, Gastronomia e Tradizioni

Durante il weekend, i partecipanti potranno immergersi in una varietà di esperienze che uniscono arte, storia e cultura locale. Attrazioni imperdibili includono punti panoramici mozzafiato, stand gastronomici con delizie culinarie tipiche della zona e passeggiate che rievocano storie antiche. Sarà anche possibile visitare una mostra fotografica che cattura l’essenza del borgo e le sue bellezze.

Il programma prevede anche balli, rappresentazioni teatrali e un affascinante punto astronomico, dove gli ospiti potranno osservare il cielo notturno sotto la guida di esperti. Ogni angolo di Gesualdo si trasformerà in un palcoscenico, creando una cornice irripetibile per questa celebrazione dell’amore e della bellezza.

Una novità assoluta per quest’edizione è la Fiera del Bagagliaio, dove i visitatori potranno fare shopping direttamente nei bagagliai delle automobili. Questo format originale unisce riuso, creatività e socialità, permettendo a chiunque di vendere o acquistare oggetti unici e particolari.

Un altro evento atteso è il flash mob organizzato dalla scuola di danza “ASD Carlo Gesualdo”, diretta dalla maestra Maria Circelli. Questo momento coinvolgente sarà cuore pulsante dell’animazione, con i ragazzi di “Voci dal Borgo” che si dedicheranno anche alla realizzazione di video promozionali e allestimenti romantici. La partecipazione dei giovani è essenziale per rendere l’evento unico e vibrante.

Il Contest “Balcone Romantico” e l’Impegno della Comunità

Il contest “Balcone Romantico”, lanciato da Voci dal Borgo, vedrà i cittadini protagonisti nel decorare i propri balconi e angoli del centro storico, contribuendo a rendere l’atmosfera di Gesualdo ancora più affascinante e romantica. Questa iniziativa non solo abbellisce il borgo, ma incoraggia la partecipazione e il senso di comunità tra i residenti.

“Procediamo nel segno della continuità. Il nostro impegno per la promozione turistica parte dai Mercatini di Natale nel Castello, che ogni anno attirano oltre 20.000 visitatori, e prosegue con eventi come La Notte Romantica. È un meccanismo simbiotico fatto di volontariato e passione culturale,” ha affermato Gianvincenzo Savignano di Voci del Borgo. La sinergia tra volontari e istituzioni locali è fondamentale per rendere possibile la realizzazione di eventi di tale portata.

Il sindaco di Gesualdo, Domenico Forgione, ha aggiunto: “Proseguiamo con entusiasmo sulla strada della cultura e dell’offerta turistica. Grazie alla passione della nostra comunità e alla bellezza del nostro territorio, siamo certi che La Notte Romantica sarà un altro passo avanti verso l’eccellenza.”

Visita il sito ufficiale [www.notteromanticagesualdo.it](http://www.notteromanticagesualdo.it) per aggiornamenti e approfondimenti. Non perdere l’opportunità di vivere un weekend indimenticabile nel cuore della Campania, dove amore e bellezza si incontrano in una cornice da sogno.

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