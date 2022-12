Scommesse e gioco d’azzardo in Italia: cosa c’è da sapere

Scommesse e gioco d’azzardo in Italia: Tutto quello che c’è da sapere

L’Italia è un paese che non ha bisogno di presentazioni. Rinomato in tutto il mondo per la sua cultura, la sua arte e architettura, il Bel Paese è anche uno dei più grandi mercati al mondo per il gioco d’azzardo, anche online, con assidui frequentatori dei numerosissimi bookmaker online pronti a sfidare sé stessi con giochi sempre nuovi. In questo articolo, daremo uno sguardo proprio al panorama italiano del gambling online di questi ultimi anni e a ciò che è necessario sapere se si vuole puntare a essere scommettitori consapevoli ed esperti. Incominciamo!

Alcune nozioni di base: come si piazza e cos’è una scommessa?

Le scommesse sono puntate che i giocatori possono effettuare presso bookmaker italiani o stranieri prevendendo l’esito di un evento sportivo. Ad ogni scommessa è associato un guadagno (o perdita) in base alla somma di denaro investita e alla quota stabilita dai bookmaker. Questi ultimi originariamente chiamati anche “allibratori” o “banchi”, rappresentano coloro che gestiscono le scommesse, versando e prelevando le vincite delle varie scommesse.

Ogni bookmaker è associato a un sito a cui è necessario registrarsi se si vuole iniziare a giocare, creando un account e inserendo una modalità di pagamento valida. Questo passaggio generalmente dovrebbe avvenire dopo un’attenta selezione tra i tanti non aams casino disponibili in rete, registrandosi su quello che offre non solo gli eventi sportivi a cui siete più interessati, ma che presenti anche quote più vantaggiose rispetto ai suoi competitors sulle partite su cui avete intenzione di piazzare una scommessa.

Scommettere online è quindi davvero alla portata di tutti, basta solo essere muniti di un pc o di un device mobile (cellulare o tablet), avere una connessione internet, creare account su un sito di scommesse ed essere pronti ad investire un capitale anche di pochi euro. Quindi perché non provare?

Il mercato in crescita del gioco d’azzardo italiano

A prescindere da come la si veda, le scommesse e il gioco d’azzardo possono essere un ottimo modo per guadagnare soldi, conoscere nuovi sport e mettersi alla prova per superare i propri limiti. Il gambling come passatempo può, inoltre, favorire legami sociali e promuovere la cultura del gioco d’azzardo, una parte importante dell’economia di molti paesi europei, tra cui quello italiano. Secondo l’ultimo rapporto Eurispes (2022), infatti, il mercato italiano del gioco d’azzardo è uno tra i più grandi del mondo con un fatturato di 125 miliardi di euro l’anno.

Se tra i giochi che più appassionano i giocatori europei troviamo lo sport e le scommesse sportive, quelli preferiti dagli scommettitori italiani oltre a questi, sono invece quelli più tradizionali come il poker, in cui si ha la possibilità di partecipare addirittura a dei tornei nei casinò virtuali; la roulette; il bingo e le slot machine. Ma la popolarità del gioco d’azzardo online in Italia è cresciuta soprattutto per l’ampia offerta dei diversi tipi di gioco tra cui scegliere sui siti dei tanti casino virtuali che continuano a crescere sul web impegnandosi ad offrire un servizio sempre più all’avanguardia.

Insomma, se sei nuovo in questo mondo, non ti mancherà di certo la possibilità di trovare il gioco adatto a te tra i tanti ideati e forniti soprattutto dai bookmaker stranieri. Se ti piace lo sport, ad esempio, puoi trovare tanti siti non aams online affidabili che offrono scommesse su diversi sport popolari, tra cui calcio, basket, corse di cavalli e molto altro ancora. Allora cosa stai aspettando? Se sei incuriosito dal gambling corri a fare un giro di prova gratis nei casino virtuali e divertiti anche tu con questa forma di intrattenimento sempre piena di sorprese!