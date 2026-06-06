Romagnoli lascia la Lazio per l’Al-Sadd in accordo da 3 milioni di euro.

Il Passaggio di Alessio Romagnoli all’Al-Sadd

Alessio Romagnoli, difensore di esperienza e pilastro della SS Lazio, è pronto a intraprendere una nuova avventura professionale in Qatar. Fonti attendibili, tra cui Sportitalia e Sky Sport Italia, confermano che il club laziale ha raggiunto un accordo per vendere il calciatore all’Al-Sadd per €3 milioni. Questa operazione segna la fine della sua storia alla Lazio, dove ha vissuto momenti indimenticabili.

Romagnoli ha già lavorato sui termini personali del contratto e ha persino salutato in modo emozionante i tifosi nel gennaio 2026, quando sembrava che la sua avventura presso i biancocelesti fosse finita. In quell’occasione, il difensore pensava di aver giocato la sua ultima partita, ricevendo l’affetto dei supporters che lo hanno sempre sostenuto.

Nonostante l’intesa iniziale a gennaio con Al-Sadd, Lazio decise di bloccare la trattativa, richiamando Romagnoli per il finale di stagione. Tuttavia, era chiaro che il club avesse promesso al giocatore di concedergli la libertà di partire a fine campionato, una promessa che ora si pone in atto.

Il Futuro di Romagnoli in Qatar

Con l’accordo raggiunto, Romagnoli si prepara a iniziare una nuova fase della sua carriera in Qatar Stars League, dove avrà l’opportunità di lavorare sotto la guida di Roberto Mancini, ex commissario tecnico della Nazionale italiana. Questa nuova sfida è vista come un’occasione per il difensore di mettersi in gioco in un contesto diverso, dove le aspettative sono alte e il livello competitivo è crescente.

Il contratto stipulato prevede una durata di due anni, con un’opzione per un terzo anno. Romagnoli è un tifoso di lunga data della Lazio, essendo cresciuto nell’accademia giovanile della Roma, ma ha sempre manifestato la sua lealtà e il suo attaccamento ai colori biancocelesti. Dopo aver indossato le maglie di Sampdoria e Milan, si è unito alla Lazio come free agent nel 2022, diventando subito un leader nello spogliatoio.

Per la Lazio, la partenza di Romagnoli rappresenta un cambio significativo, sia in termini di esperienza che di carisma. Il club ha dovuto affrontare sfide nel mantenere la stabilità nel reparto difensivo e ora dovrà pianificare un futuro senza uno dei suoi più importanti componenti.

Nonostante i cambiamenti in corso, i tifosi di Lazio rimarranno sempre grati a Romagnoli per il suo contributo in campo e per la dedizione dimostrata durante il suo periodo al club. Il calciatore ha lasciato un’impronta duratura, sia per le sue prestazioni che per il rispetto dei valori e delle tradizioni del club. La sua nuova avventura all’Al-Sadd è vista come un’opportunità per rilanciare la propria carriera e affrontare nuove sfide in un campionato emergente.

La partenza di Romagnoli non segna soltanto la fine di un’era per la Lazio, ma rappresenta anche l’inizio di un nuovo capitolo nella sua carriera. I tifosi e gli esperti di calcio seguiranno con interesse le sue prestazioni alla corte di Mancini, sperando che possa ripetere successi anche in terra qatariota.

Le notizie riguardo il trasferimento di Romagnoli seguiteranno a fare il giro delle testate calcistiche, mentre tanti occhi saranno puntati su come si adatterà al nuovo ambiente. Sia la Lazio che il calciatore hanno detto di sperare nel meglio, aprendo un’era di opportunità sul campo.

Come sempre, il calcio offre sorprese e le storie dei trasferimenti possono portare con sé tanto entusiasmo quanto apprensione. Sarà interessante vedere come questo cambio influenzerà la carriera di Romagnoli e le ambizioni della Lazio per la prossima stagione.

Fonti:

Sportitalia

Sky Sport Italia

SS Lazio

Non perderti tutte le news su Napoli+