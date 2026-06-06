Alexander Zverev sorprende con elogi inaspettati per i tifosi francesi dopo il trionfo a Roland Garros.

Alexander Zverev torna nella finale di Roland Garros

Alexander Zverev si prepara a vivere la sua seconda finale al Roland Garros, confermando il suo status come uno dei migliori tennisti del mondo. Il numero tre al mondo ha affrontato notevoli pressioni durante il torneo parigino, ma è riuscito a raggiungere l’ultima fase con grande abilità, avendo ceduto solo due set nel corso del suo cammino.

Dopo una convincente vittoria su Jakub Mensik, con il punteggio di 7-5, 6-2, 3-6, 6-3, Zverev ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti durante l’intervista di rito. La sua reazione nei confronti del pubblico francese è stata positiva, mostrando di apprezzare l’intensa partecipazione degli spettatori durante tutta la competizione.

Il commento di Zverev sul giovane Mensik

Parlando dopo la partita, Zverev ha elogiato il diciottenne Mensik, che ha fatto il suo debutto alle semifinali di un Grand Slam. “È stato incredibile quello che ha fatto negli ultimi due mesi,” ha detto Zverev. “Ha battuto molti giocatori forti e sapevo che sarebbe stata la sfida più difficile che avrei affrontato fino a quel momento. Sono felice di avervinto.”

Dopo aver iniziato in modo esplosivo, Zverev ha visto Mensik rialzarsi nel terzo set, complicando ulteriormente la partita. Nonostante ciò, l’atleta tedesco ha continuato a lodare il suo avversario. “Ha giocato in modo straordinario nel terzo set ed è riuscito a alzare il suo livello di gioco. Ma questo è un torneo del Grand Slam e si gioca al meglio di cinque set,” ha commentato Zverev.

Dopo la sua vittoria, gli è stato chiesto quanto apprezzi il tifo del pubblico francese al Court Philippe-Chatrier. “L’atmosfera qui è sempre incredibile,” ha affermato. “Il pubblico francese è molto appassionato di tennis ed è un onore giocare in un evento così prestigioso.”

Le sfide fisiche del Roland Garros

Durante questo torneo, molti giocatori hanno affrontato difficoltà fisiche e Zverev è stato interrogato riguardo alla percezione della tennis come sport particolarmente impegnativo. “È il più difficile, ma in qualche modo anche il più bello, perché sai che qualsiasi cosa possa succedere in un momento specifico e puoi sempre trovare una strada per vincere,” ha risposto con sincerità.

L’atleta tedesco ha ora l’opportunità di conquistare la sua prima vittoria in una finale di Grand Slam, dopo aver già raggiunto questo traguardo in tre occasioni precedenti. Zverev ha perso nelle sue prime tre finali, compresa quella del Roland Garros 2024, dove ha dato del filo da torcere a Carlos Alcaraz, ma alla fine è uscito sconfitto in cinque set.

La sua prossima sfida sarà contro Flavio Cobolli, un avversario italiano che si è guadagnato la sua posizione a causa del ritiro di Matteo Arnaldi per motivi di salute. Le aspettative sono alte e Zverev, con la sua resilienza, cercherà di rompere il ghiaccio e raggiungere finalmente la vetta.

Non resta che attendere la finale per vedere se Alexander Zverev riuscirà a coronare il suo sogno e conquistare il suo primo titolo in un torneo del Grand Slam.

Fonti:

Zverev continua a dimostrare di essere un primatista del tennis mondiale, e il suo viaggio al Roland Garros è un chiaro testamento alla sua abilità e determinazione. Con il supporto del pubblico e la fiducia nelle proprie capacità, potrebbe finalmente realizzare il suo sogno di conquistare un titolo del Grand Slam.

Non perderti tutte le news su Napoli+