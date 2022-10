Napoli, rinnovo Di Lorenzo: il capitano non si tocca, gli aggiornamenti

Giovanni Di Lorenzo è pronto a firmare il rinnovo di contratto con il Napoli, il capitano può diventare una bandiera del club partenopeo.

A livello personale la scelta è stata presa da tempo. Di Lorenzo vuole restare a vita al Napoli, ovvero nel club che gli ha permesso di fare il definitivo salto di qualità, che ha creduto su di lui e gli ha permesso di giocare in Champions League ed in Nazionale, con cui ha vinto anche un Europeo. Ovviamente ci ha messo le sue capacità, sua immensa professionalità, il suo spirito di sacrificio e le qualità tecniche che lo rendono un giocatore imprescindibile, non solo per il Napoli.

Rinnovo Di Lorenzo, il Napoli vuole chiudere

Il Mattino sull’argomento scrive: “Di Lorenzo è il presente e il futuro del Napoli, con il club azzurro sta già parlando del rinnovo e il discorso è già a buon punto per arrivare alla fumata bianca. Il terzino è un pilastro del Napoli, il capitano che vuole scrivere ancora a lungo la storia azzurra. Intanto c’è il Sassuolo, una sfida insidiosa contro la formazione di Dionisi che anche con l’assenza di Berardi resta pericolosa in attacco“.

Il Napoli vuole chiudere il rinnovo di Di Lorenzo, calciatore a cui ha affidato la fascia di capitano e di cui ha una immensa stima. L’esterno azzurro è un pilastro della formazione di Luciano Spalletti, in questo stagione ha giocato anche più dell’insostituibile Lobotka, ovvero 1430 minuti, che ne fanno un giocatore davvero fondamentale per lo sviluppo del gioco, ma anche in fase difensiva. Di Lorenzo fino ad ora ha fornito anche 3 assist e segnato un gol, numeri che fanno capire, qualora ce ne fosse bisogno, l’importanza del difensore per la squadra di Spalletti. Ma Di Lorenzo è stato imprescindibile per qualsiasi tecnico sia transitato da Napoli.