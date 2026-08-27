Repubblica: «Napoli, oggi il sorteggio Champions. Allegri punta agli ottavi, sul mercato serve un uomo gol»

Il Napoli entra in giorni decisivi tra campionato, Champions League e mercato. Come scrive Repubblica, mancano tre giorni al debutto casalingo contro il Como e cinque alla chiusura della sessione estiva, fissata per il 1° settembre. Nel frattempo, oggi l’attenzione si sposta sul Grimaldi Forum di Montecarlo, dove alle 18 è previsto il sorteggio della fase principale della Champions.

Gli azzurri partiranno dalla terza fascia e conosceranno le otto avversarie del loro cammino europeo. Una competizione nella quale il Napoli è chiamato a riscattare la delusione della passata stagione.

Allegri: «Puntiamo agli ottavi»

Secondo quanto riportato da Repubblica, il Napoli vuole cancellare il trentesimo posto dell’ultima edizione, quando non furono sufficienti otto punti per proseguire il cammino. A pesare soprattutto il rendimento esterno, con tre sconfitte e un pareggio in quattro trasferte.

L’obiettivo minimo indicato dalla società è conquistare almeno l’accesso agli spareggi, anche per l’importanza economica dei premi Uefa. Ma Massimiliano Allegri guarda oltre: «Puntiamo a superare il girone e al passaggio agli ottavi, avendo pure la responsabilità del Centenario».

De Laurentiis si aspetta dunque un passo avanti in Europa dal nuovo allenatore, due volte finalista della competizione. La partenza dalla terza fascia renderà però il percorso particolarmente impegnativo.

Mercato, Gabriel Jesus prima scelta

Parallelamente continua il lavoro sul mercato. Come sottolinea Repubblica, il Napoli ritiene necessario inserire un altro uomo gol per aumentare la competitività della squadra sia in Serie A sia in Champions.

La prima scelta rimane Gabriel Jesus, mentre il piano alternativo conduce al più giovane Marc Guiu. Resta inoltre in stand-by la situazione relativa alla porta, con Juan Musso nel mirino.

Allegri attende dunque ulteriori novità prima della chiusura del mercato.

Badiashile verso la convocazione

Intanto arrivano indicazioni positive da Benoit Badiashile. Il nuovo difensore francese è già al lavoro con il gruppo e, secondo Repubblica, procede verso la convocazione per Napoli-Como. Verso la presenza anche l’altro rinforzo, Costantino Favasuli.

Resta invece da sciogliere il rebus relativo a Kevin De Bruyne, decisivo entrando dalla panchina nella vittoria sul Genoa.

Napoli-Como, attesi 50mila spettatori

Per il debutto casalingo dell’era Allegri, Repubblica parla di circa 50mila spettatori al Maradona. Intorno alla partita resta però la tensione relativa alla questione degli striscioni.

Aurelio De Laurentiis ha chiesto lo stop agli striscioni nell’impianto, ma dalla Questura è arrivato un altolà: il regolamento prevede infatti il divieto per quelli non autorizzati e non una restrizione generalizzata. Il presidente sarebbe intenzionato a rivolgersi direttamente al ministro Piantedosi.

Malumore anche per il divieto di trasferta a San Siro contro l’Inter per i residenti in Campania.

Prima dell’appuntamento con il Como, però, gli occhi del Napoli saranno tutti su Montecarlo. Il sorteggio definirà il percorso europeo di una squadra che, nelle intenzioni di Allegri, dovrà provare ad arrivare almeno agli ottavi di Champions.