27 Agosto 2026

Pizzo a imprenditori, catturato latitante del clan camorristico Amato-Pagano

Anna Gaia Cavallo 27 Agosto 2026
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NAPOLI (ITALPRESS) – Finisce la fuga di un presunto affiliato al clan camorristico Amato-Pagano, sfuggito alla cattura lo scorso 22 giugno. Gli agenti della Direzione Investigativa Antimafia, insieme ai Carabinieri della Compagnia di Casoria, hanno arrestato l’uomo in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli.

L’indagato è accusato, in concorso con altre due persone già arrestate due mesi fa, di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Dda partenopea, il gruppo criminale operava nel territorio di Casavatore prendendo di mira ed estorcendo denaro agli imprenditori edili della zona.

– Foto: Ufficio stampa Dia –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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