27 Agosto 2026

Fipav Cup Men Elite, l’Italia batte la Germania 3-2: primo set da record, si chiude sul 66-64

redazione 27 Agosto 2026
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ROMA (ITALPRESS) – Bene la prima delle tre sfide in programma in riva allo Stretto per la Nazionale maschile guidata da De Giorgi. Gli azzurri, infatti, hanno superato questa sera al PalaCalafiore la Germania in rimonta per 3-2 (64-66, 25-22, 23-25, 25-22, 15-12) nel primo match della Fipav Cup Men Elite, torneo internazionale che vede la partecipazione anche di Cuba e Brasile.

Il primo set, concluso 66-64 della durata di 1h e 29 minuti, rappresenta il record del parziale più lungo della storia della pallavolo. È stato infatti battuto il precedente primato stabilito in Vnl 2026 e relativo al match tra Argentina e Polonia, terminato 50-48 in 62 minuti di gioco il 28 giugno 2026. Il secondo match dell’Italia è in programma a Messina il 28 agosto alle ore 20, al PalaRescifina: gli azzurri affronteranno la Nazionale di Cuba. Infine, l’Italia chiuderà il torneo il 30 agosto alle ore 21 contro il Brasile.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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