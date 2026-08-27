Egitto, il ministro degli esteri Abdelatty a colloquio con l’omologo russo Lavrov: focus su Ucraina e Gaza

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo russo russo Sergej Lavrov, per discutere del rafforzamento delle relazioni bilaterali e degli sviluppi regionali e internazionali di interesse comune. I due ministri hanno ribadito l’importanza del partenariato strategico tra i due Paesi e la volontà di sviluppare la cooperazione economica, commerciale e negli investimenti. Hanno inoltre discusso dei principali progetti congiunti, tra cui la centrale nucleare di El Dabaa e la zona industriale russa nella Zona economica del Canale di Suez. Abdelatty ha accolto con favore l’apertura di collegamenti aerei diretti dalla Russia verso gli aeroporti di Alessandria e Alamein, sottolineando che contribuiranno a rafforzare il turismo russo in Egitto.

Il colloquio ha riguardato anche gli sviluppi in Medio Oriente e a Gaza. Abdelatty ha illustrato gli sforzi egiziani per favorire la tregua e l’attuazione del piano del presidente statunitense, chiedendo il rispetto degli impegni previsti e lo stop alle misure che compromettono le prospettive di pace. Infine, il ministro egiziano ha ribadito il sostegno del Cairo a una soluzione politica e diplomatica della crisi russo-ucraina, volta a porre fine al conflitto e rafforzare la sicurezza e la stabilità.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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