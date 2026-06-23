Repubblica: Il presidente presenta Allegri e incorona Malagò: “È l’ideale”

Il ritorno in Italia di Aurelio De Laurentiis segna un passaggio cruciale nella costruzione del nuovo Napoli. Dopo alcuni giorni trascorsi negli Stati Uniti, il presidente azzurro è pronto a riprendere in mano i dossier più importanti, tra questioni infrastrutturali, mercato e l’imminente ufficializzazione di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore.

Come racconta Marco Azzi su Repubblica, De Laurentiis lascerà Los Angeles per fare ritorno a Roma con qualche giorno di anticipo rispetto ai programmi iniziali. Durante il soggiorno americano il presidente ha assistito dal vivo a due gare del Mondiale per Club, seguendo da vicino anche le prestazioni di alcuni protagonisti del panorama internazionale.

Secondo Marco Azzi su Repubblica, il numero uno azzurro ha inoltre seguito con particolare attenzione l’elezione di Giovanni Malagò alla guida della FIGC, esprimendo pubblicamente il proprio sostegno al nuovo presidente federale. Un rapporto di stima e collaborazione che potrebbe risultare importante anche per le questioni legate alle infrastrutture sportive.

Tra i temi più rilevanti nell’agenda del presidente figurano infatti il nuovo centro sportivo e il futuro dello stadio. Come sottolinea Marco Azzi su Repubblica, questi rappresentano gli obiettivi strategici sui quali De Laurentiis intende concentrare gran parte del proprio lavoro nei prossimi mesi.

Sul fronte sportivo, invece, il countdown per l’arrivo di Massimiliano Allegri è ormai agli sgoccioli. I legali del tecnico stanno completando gli ultimi passaggi relativi alla risoluzione del contratto con il Milan, dopodiché potrà arrivare la firma sul triennale che lo legherà ufficialmente al Napoli. L’intesa è già stata raggiunta da tempo e manca soltanto la formalizzazione dell’accordo.

Come evidenzia ancora Marco Azzi su Repubblica, la presentazione del nuovo allenatore dovrebbe svolgersi nel ritiro di Dimaro-Folgarida, in programma dal 17 al 27 luglio. Durante il soggiorno in Trentino sono già previste le prime amichevoli estive che segneranno l’inizio operativo della nuova stagione.

Parallelamente continua il lavoro del direttore sportivo Giovanni Manna sul mercato. Il primo obiettivo per la difesa resta Mario Gila. Il centrale spagnolo ha già raggiunto un accordo con il Napoli e adesso si lavora per trovare quello definitivo con la Lazio. Il club biancoceleste ha ridotto la propria richiesta economica da 30 a 20 milioni di euro, mentre il Napoli è partito da una proposta di circa 15 milioni.

La distanza tra le parti si è ridotta sensibilmente e il dialogo prosegue. Sullo sfondo resta anche la posizione di Lorenzo Lucca, il cui nome potrebbe eventualmente essere coinvolto nell’operazione, anche se al momento la società azzurra preferirebbe valutare una cessione a titolo definitivo.

Per la corsia destra, invece, il primo nome resta Anan Khalaili. Come riferisce Marco Azzi su Repubblica, il talento israeliano continua a essere uno dei profili più apprezzati da Giovanni Manna. L’accordo con il giocatore è già stato raggiunto, mentre proseguono i contatti con l’Union Saint-Gilloise, che continua a chiedere circa 25 milioni di euro per il cartellino del classe 2004.

Il dialogo tra le società resta aperto e il Napoli punta a trovare una soluzione che consenta di chiudere entrambe le operazioni nelle prossime settimane, consegnando ad Allegri una rosa ancora più competitiva per affrontare la stagione del Centenario.