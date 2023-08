Ravezzani duro: “Era un giocatore di tre categorie inferiori agli altri. Sembrava venire dalla metropolitana”

Il giornalista Fabio Ravezzani, intervenuto a Top Calcio 24, non ha risparmiato critiche all’ex portiere del Milan Tatarusanu.

Nel corso di un’intervista a Top Calcio 24 su Telelombardia, il giornalista sportivo Fabio Ravezzani ha espresso giudizi a dir poco taglienti sulle vecchie performance dell’ex portiere del Milan, Tatarusanu, il portiere che ha indossato la maglia rossonera nella scorsa stagione.

Durante l’intervista, Ravezzani ha ricordato un particolare episodio che sembra essere rimasto impresso nella sua memoria, relativo ad una partita della Serie A dello scorso anno contro l’Empoli:

“Tatarusanu? Ha preso un gol da dilettante contro l’Empoli e poi il Milan è riuscito a vincere miracolosamente all’ultimo minuto. Se Tatarusanu è cosi scarso come tutti vediamo, tutti perchè non c’è un milanista tranquillo con lui in porta, il Milan ha sottovalutato il fatto che mediamente in una stagione così complicata come questa, il portiere di riserva 5-6 partite te le fa e se tu hai un portiere di riserva enormemente sotto la media degli altri, rischi di avere un problema. In Champions certi gol che ha preso, Maignan li avrebbe parati. Il mio pensiero quando vedo Tatarusanu è questo: tutti noi abbiamo giocato a pallone a livelli infimi, ogni tanto ci è capitato di avere un amico in squadra e dire ‘ma questo non ha mai giocato a pallone’, vedi che non ha i movimenti per stare in campo. Tatarusanu non dico che non abbia mai giocato a pallone, ma ti sembra che rispetto agli altri sia di tre categorie inferiori. Sembra uno che l’hanno preso dalla metropolitana e va lì con l’occhio allucinato. Poi magari può essere che farà le prossime partite una meglio dell’altra, però è inquietante quando lo vedi”.