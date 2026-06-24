Rapporto ONU: Israele coinvolto nella morte di bambini palestinesi secondo accusatori.

Il Rapporto delle Nazioni Unite sui Bambini Palestinesi

Un recente rapporto della Commissione Indipendente Internazionale d’Inchiesta sui Territori Palestinesi Occupati delle Nazioni Unite sottolinea una tragica realtà: Israele spara deliberatamente sui bambini palestinesi, causando un numero allarmante di vittime tra i più giovani. Questa indagine, pubblicata il 23 giugno 2026, analizza le violazioni dei diritti umani perpetrate dal conflitto iniziato nell’ottobre 2023, rivelando che circa il 30% delle persone uccise a Gaza dall’inizio della guerra erano bambini.

Secondo l’UNICEF, oltre 50.000 minori hanno subito danni, con una media di un bambino ucciso ogni giorno per più di otto mesi. Questo tragico bilancio si è verificato anche dopo l’entrata in vigore del cessate il fuoco nell’ottobre 2025, evidenziando un’inaudita crisi umanitaria e violazioni dei diritti internazionali.

Il rapporto non si limita a evidenziare l’alta mortalità infantile. I dati raccolti indicano che le forze israeliane hanno messo a rischio la sopravvivenza della popolazione palestinese con azioni dirette contro strutture sanitarie, in particolare ospedali e aree dedicate alla maternità. Queste azioni, che hanno causato un aumento di aborti spontanei e malformazioni alla nascita, sono state amplificate dal blocco degli aiuti umanitari imposto nel 2024.

Le Conseguenze della Violenza e del Blocco Umanitario

Il blocco degli aiuti ha avuto ripercussioni devastanti. Gli effetti collaterali delle restrizioni hanno portato a morti per denutrizione e a un’impennata di malattie, ulteriormente aggravata dal crollo dei tassi di vaccinazione. Srinivasan Muralidhar, presidente della commissione, ha affermato: “Le prove dimostrano che i bambini palestinesi sono stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza israeliane.” La comunità internazionale è stata sollecitata a intervenire per proteggere i minori palestinesi, i quali continuano a rimanere vulnerabili anche dopo il cessate il fuoco.

Oltre alla perdita di vite umane, il rapporto indica gravi violazioni riguardanti la detenzione di minori. Questo include arresti di massa e torture nelle prigioni israeliane, con oltre la metà dei bambini palestinesi detenuti privi di accuse formali, secondo l’organizzazione per i diritti umani Defence for Children International-Palestine.

La Commissione ha documentato anche la distruzione di orfanotrofi e istituti scolastici, penalizzando ulteriormente lo sviluppo cognitivo e sociale dei bambini. Le unità militari israeliane hanno agito senza scrupoli, e l’ONU ha chiesto loro di fermare ogni attacco contro minori. Ciò richiede un intervento urgente da parte della comunità internazionale per garantire la protezione di questi soggetti vulnerabili.

Le Risposte e il Contesto Internazionale

In risposta al rapporto, la missione israeliana a Ginevra ha respinto le accuse come “diffamatorie” e ha sottolineato che il documento ignora le “tattiche brutali di Hamas”. Questo rifiuto delle accuse evidenzia una profondissima divisione nel dibattito internazionale sulla questione palestinese. Nonostante ciò, la Commissione ha già in precedenza affermato che Israele ha potenzialmente commesso genocidio contro il popolo palestinese, secondo la Convenzione sul genocidio del 1948.

La situazione rimane critica. Anche quando si fermeranno le bombe, la vita dei bambini palestinesi non tornerà a essere quella di prima. “Prendendo di mira i bambini, Israele non solo colpisce i più indifesi, ma attacca anche la capacità futura del popolo palestinese di determinare il proprio destino”, ha sottolineato Muralidhar, evidenziando la grave implicazione delle azioni israeliane non solo sul piano immediato, ma anche sul lungo termine.

È fondamentale che il mondo non chiuda gli occhi di fronte a queste violazioni strutturali dei diritti umani. Solo attraverso una mobilitazione collettiva e la garanzia della protezione dei minori si potrà sperare di trovare una via verso la pace e la giustizia in una regione segnata dal conflitto.

Fonti: Nazioni Unite, UNICEF, Defence for Children International-Palestine.

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