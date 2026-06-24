24 Giugno 2026

Corriere dello Sport: “Napoli, Allegri riparte da Hojlund: il danese sarà il perno dell’attacco azzurro”

redazione 24 Giugno 2026
13d7afe5f7

Massimiliano Allegri non è ancora stato ufficializzato dal Napoli, ma alcune certezze sul progetto tecnico che lo attende stanno già prendendo forma. Tra queste c’è sicuramente Rasmus Hojlund, individuato come il riferimento offensivo dal quale costruire il nuovo attacco azzurro. Un giocatore che il tecnico livornese aveva già seguito con grande interesse in passato e che ora avrà finalmente l’opportunità di allenare.

Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Hojlund rappresenta uno dei profili maggiormente apprezzati da Allegri. Già la scorsa estate il tecnico avrebbe voluto puntare sul centravanti danese durante la sua esperienza al Milan, ma l’operazione non si concretizzò. Adesso il destino li riunisce a Napoli, dove il classe 2003 sarà chiamato a guidare il reparto offensivo.

Secondo Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il Napoli considera Hojlund uno dei pilastri della squadra del futuro. Dopo il riscatto definito con il Manchester United, l’attaccante si prepara a vivere la sua seconda stagione in azzurro con la prospettiva di assumere un ruolo ancora più centrale all’interno del progetto tecnico.

La crescita del danese nel corso dell’ultima annata è stata evidente. Come evidenzia Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, l’attaccante non si è limitato a migliorare sotto porta, ma ha ampliato il proprio repertorio diventando un centravanti più completo. Oltre agli attacchi in profondità e alla capacità di finalizzazione, ha sviluppato qualità nel gioco spalle alla porta, nel lavoro di sponda e nella partecipazione alla manovra offensiva.

Numeri alla mano, Hojlund ripartirà dai 16 gol realizzati nella scorsa stagione, di cui 12 in campionato. Un bottino che rappresenta già un importante punto di partenza e che Allegri punta a migliorare ulteriormente attraverso un lavoro specifico durante il ritiro estivo di Dimaro e nel corso della stagione.

L’allenatore avrà infatti l’opportunità di conoscere da vicino il centravanti già dai primi giorni della preparazione. L’obiettivo sarà costruire un sistema di gioco capace di esaltare al massimo le caratteristiche del numero nove azzurro, trasformandolo in uno dei principali terminali offensivi della squadra.

Ma non c’è soltanto Hojlund nei pensieri di Allegri. Come sottolinea ancora Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il tecnico ritroverà anche Romelu Lukaku, altro attaccante che in passato aveva fortemente apprezzato e che avrebbe voluto allenare durante la sua esperienza alla Juventus.

Il futuro del centravanti belga resta ancora da definire, considerando il contratto in scadenza nel 2027 e le valutazioni che il club dovrà effettuare nei prossimi mesi. Tuttavia la stima di Allegri nei confronti di Lukaku è nota e potrebbe rappresentare un elemento importante nelle future riflessioni della società.

Tra Hojlund e Lukaku, dunque, il nuovo Napoli di Allegri sembra già avere due riferimenti offensivi di assoluto livello. Sarà poi il mercato e l’evoluzione della stagione a definire gerarchie e strategie, ma l’attacco azzurro parte già da basi molto solide.

Altro

2960134edb

Corriere dello Sport: “Napoli, Allegri raccoglie l’eredità di Conte: dodici anni dopo la storia si ripete”

redazione 23 Giugno 2026
Screenshot 2026-06-22 062613

Corriere dello Sport: “Il Napoli ha il sì di Gila e Khalaili”

redazione 22 Giugno 2026
93fd0f98a8

Corriere dello Sport: “Napoli, Allegri verso la presentazione a Dimaro: il nuovo ciclo nascerà tra le Dolomiti”

redazione 21 Giugno 2026
da5aeabb4b

Corriere dello Sport: “Porta Napoli, Meret risale nelle gerarchie: Milinkovic-Savic può partire”

redazione 20 Giugno 2026
Max-Allegri-whisper.jpg

Corriere dello Sport: “Buongiorno, l’anno della consacrazione: Allegri punta su di lui per guidare la difesa del Napoli”

redazione 19 Giugno 2026
Romelu-Lukaku-Napoli-warm-up.jpg

Corriere dello Sport: “Lukaku rilancia il suo futuro: Allegri osserva, il Napoli riflette”

redazione 18 Giugno 2026
c2cac0b0fd

Corriere dello Sport: “Napoli-McTominay, rinnovo fino al 2030 più vicino: resta da colmare l’ultima distanza”

redazione 17 Giugno 2026
444f0e4ecf

Corriere dello Sport: “Napoli-Gila, il difensore vuole gli azzurri: Lotito resiste, ma la trattativa entra nel vivo”

redazione 16 Giugno 2026
31f0f90736

Corriere dello Sport: “Allegri-Napoli, conto alla rovescia per l’annuncio: il tecnico attende solo la risoluzione con il Milan”

redazione 15 Giugno 2026
cfad083f1c

Corriere dello Sport: “Napoli, corsa alla fascia destra: Khalaili in pole, ma restano vive le piste Dodo e Norton-Cuffy”

redazione 14 Giugno 2026
13ef52e358

Corriere dello Sport: “Napoli, Lobotka resta il faro. Allegri lo vede come il suo Modric”

redazione 13 Giugno 2026
Max-Allegri-hmm.jpg

Corriere dello Sport: “Napoli, Hojlund guida l’attacco: Allegri valuterà Lukaku, Lucca e Giovane”

redazione 12 Giugno 2026

Ultimissime

13d7afe5f7

Corriere dello Sport: “Napoli, Allegri riparte da Hojlund: il danese sarà il perno dell’attacco azzurro”

redazione 24 Giugno 2026
Il-rapporto-della-commissione-ONU-afferma-che-Israele-uccide-deliberatamente-i-bambini-palestinesi.j.webp

Rapporto ONU: Israele coinvolto nella morte di bambini palestinesi secondo accusatori.

Anna Gaia Cavallo 24 Giugno 2026
news431126.jpg

Milano-Napoli: viaggio in treno al buio, senza aria condizionata e guasto. Odissea estiva.

Anna Gaia Cavallo 24 Giugno 2026
GettyImages-2268506635-scaled.jpg

Coco Gauff: il tennis su erba rimane sempre una sfida per lei.

redazione 24 Giugno 2026
ac-milan-v-uc-sampdoria-serie-a.jpg

Milan: scelte cruciali per nuovo CEO e direttore sportivo in arrivo.

redazione 24 Giugno 2026
@media(max-width:640px){ #gfp-sticky-footer .gfp-sf-google-text{display:none;} #gfp-sticky-footer .gfp-fmt-input{width:130px!important;} #gfp-sticky-footer .gfp-sf-ia-desktop{display:none!important;} #gfp-sticky-footer .gfp-sf-ia-mobile{display:inline!important;} }