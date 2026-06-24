Corriere dello Sport: “Napoli, Allegri riparte da Hojlund: il danese sarà il perno dell’attacco azzurro”

Massimiliano Allegri non è ancora stato ufficializzato dal Napoli, ma alcune certezze sul progetto tecnico che lo attende stanno già prendendo forma. Tra queste c’è sicuramente Rasmus Hojlund, individuato come il riferimento offensivo dal quale costruire il nuovo attacco azzurro. Un giocatore che il tecnico livornese aveva già seguito con grande interesse in passato e che ora avrà finalmente l’opportunità di allenare.

Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Hojlund rappresenta uno dei profili maggiormente apprezzati da Allegri. Già la scorsa estate il tecnico avrebbe voluto puntare sul centravanti danese durante la sua esperienza al Milan, ma l’operazione non si concretizzò. Adesso il destino li riunisce a Napoli, dove il classe 2003 sarà chiamato a guidare il reparto offensivo.

Secondo Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il Napoli considera Hojlund uno dei pilastri della squadra del futuro. Dopo il riscatto definito con il Manchester United, l’attaccante si prepara a vivere la sua seconda stagione in azzurro con la prospettiva di assumere un ruolo ancora più centrale all’interno del progetto tecnico.

La crescita del danese nel corso dell’ultima annata è stata evidente. Come evidenzia Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, l’attaccante non si è limitato a migliorare sotto porta, ma ha ampliato il proprio repertorio diventando un centravanti più completo. Oltre agli attacchi in profondità e alla capacità di finalizzazione, ha sviluppato qualità nel gioco spalle alla porta, nel lavoro di sponda e nella partecipazione alla manovra offensiva.

Numeri alla mano, Hojlund ripartirà dai 16 gol realizzati nella scorsa stagione, di cui 12 in campionato. Un bottino che rappresenta già un importante punto di partenza e che Allegri punta a migliorare ulteriormente attraverso un lavoro specifico durante il ritiro estivo di Dimaro e nel corso della stagione.

L’allenatore avrà infatti l’opportunità di conoscere da vicino il centravanti già dai primi giorni della preparazione. L’obiettivo sarà costruire un sistema di gioco capace di esaltare al massimo le caratteristiche del numero nove azzurro, trasformandolo in uno dei principali terminali offensivi della squadra.

Ma non c’è soltanto Hojlund nei pensieri di Allegri. Come sottolinea ancora Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il tecnico ritroverà anche Romelu Lukaku, altro attaccante che in passato aveva fortemente apprezzato e che avrebbe voluto allenare durante la sua esperienza alla Juventus.

Il futuro del centravanti belga resta ancora da definire, considerando il contratto in scadenza nel 2027 e le valutazioni che il club dovrà effettuare nei prossimi mesi. Tuttavia la stima di Allegri nei confronti di Lukaku è nota e potrebbe rappresentare un elemento importante nelle future riflessioni della società.

Tra Hojlund e Lukaku, dunque, il nuovo Napoli di Allegri sembra già avere due riferimenti offensivi di assoluto livello. Sarà poi il mercato e l’evoluzione della stagione a definire gerarchie e strategie, ma l’attacco azzurro parte già da basi molto solide.