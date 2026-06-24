Corriere dello Sport: “Napoli, Gila resta la priorità: la Lazio abbassa il prezzo. Khalaili in pole per la fascia”

Il Napoli continua a lavorare al rafforzamento della rosa senza alcuna esigenza di rivoluzione. La difesa rappresenta uno dei reparti più solidi dell’organico azzurro, ma la dirigenza vuole aggiungere ulteriore qualità e profondità per affrontare al meglio una stagione che vedrà la squadra impegnata su più fronti.

Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, il primo obiettivo per il reparto arretrato resta Mario Gila. Il centrale spagnolo della Lazio è considerato il profilo ideale per completare il pacchetto difensivo a disposizione di Massimiliano Allegri e rappresenta una priorità condivisa tra il tecnico e la dirigenza.

Secondo Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, la volontà del calciatore non rappresenta un ostacolo. Gila gradirebbe infatti il trasferimento al Napoli e non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel 2027 con il club biancoceleste. Le difficoltà maggiori sono legate invece alle richieste economiche della Lazio, intenzionata a massimizzare l’eventuale cessione del difensore.

A complicare ulteriormente l’operazione è la percentuale sulla futura rivendita detenuta dal Real Madrid. Come evidenzia Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, il club spagnolo conserva infatti il 50% dell’incasso derivante da una futura cessione del giocatore, elemento che condiziona inevitabilmente le valutazioni della società di Lotito.

Negli ultimi giorni, però, sono arrivati segnali incoraggianti. La valutazione del difensore sarebbe scesa dai 30 milioni inizialmente richiesti a una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Un importo considerato più vicino alle possibilità del Napoli e che potrebbe favorire l’avvio di una trattativa più concreta tra le parti.

La società azzurra continua comunque a muoversi senza fretta. Con Rrahmani, Buongiorno, Beukema, Rafa Marin e Marianucci già presenti in organico, non esiste l’urgenza di chiudere immediatamente l’operazione. Questo consente al Napoli di gestire la negoziazione con maggiore tranquillità e senza pressioni.

Sul fronte delle eventuali contropartite, Gattuso avrebbe gradito uno tra Beukema e Rafa Marin, ma entrambi sono considerati elementi importanti del progetto tecnico. Resta invece sul tavolo la situazione di Lucca, anche se il Napoli preferirebbe una cessione a titolo definitivo qualora l’attaccante non rientrasse nei piani di Allegri.

Come sottolinea ancora Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, una volta definita la questione relativa a Gila, il club concentrerà le proprie energie sul completamento del restyling difensivo. Per la fascia destra il nome in cima alla lista continua a essere quello di Anan Khalaili, talento israeliano dell’Union Saint-Gilloise.

Il Napoli è partito da una proposta da 15 milioni di euro e punta ad avvicinarsi alla richiesta iniziale di 25 milioni avanzata dal club belga. La sensazione è che l’intesa possa essere raggiunta attorno ai 20 milioni, magari attraverso bonus e formule che soddisfino entrambe le società. Sullo sfondo resta anche Dodo della Fiorentina, considerato un’alternativa più esperta e con costi inferiori.

Da monitorare infine il capitolo portieri. Piace Matej Kovar, attualmente in forza al PSV Eindhoven e impegnato con la nazionale della Repubblica Ceca. Prima di procedere con nuovi acquisti, però, il Napoli dovrà effettuare alcune uscite per evitare eccessivi affollamenti all’interno della rosa e mantenere il giusto equilibrio numerico nei vari reparti.