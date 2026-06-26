26 Giugno 2026

Radio CRC: “Chiariello: ‘Napoli, terrei Meret. Scambio Milinkovic-Savic-Di Gregorio? Lo farei subito'”

redazione 26 Giugno 2026
Chiariello: "Vi svelo i tre nuovi acquisti del Napoli"

Il dibattito sul futuro della porta del Napoli continua ad animare l’ambiente azzurro. Durante il suo consueto editoriale su Radio CRC, il giornalista Umberto Chiariello ha espresso il proprio punto di vista sulle strategie che il club dovrebbe adottare per la prossima stagione, soffermandosi sui possibili movimenti tra i pali e indicando la soluzione che, a suo giudizio, rappresenterebbe la scelta migliore.

Come spiegato da Umberto Chiariello a Radio CRC, il Napoli dovrebbe ripartire da Alex Meret, ritenuto un portiere affidabile e protagonista dei successi conquistati negli ultimi anni. Secondo il giornalista, il club dovrebbe prolungare il contratto dell’estremo difensore azzurro e costruire attorno a lui il nuovo reparto portieri.

Nel corso dell’editoriale, Umberto Chiariello a Radio CRC ha ipotizzato anche una possibile operazione di mercato che coinvolgerebbe Vanja Milinkovic-Savic e la Juventus. Secondo la sua opinione, il Napoli potrebbe proporre uno scambio con Michele Di Gregorio, aggiungendo eventualmente un conguaglio economico a favore del club bianconero.

Chiariello ha definito Di Gregorio un portiere affidabile e adatto a ricoprire il ruolo di alternativa a Meret, mentre ha espresso un giudizio più critico su Milinkovic-Savic, ritenendolo un buon portiere ma non un elemento in grado di garantire un reale salto di qualità.

Nel suo intervento, Umberto Chiariello a Radio CRC ha parlato anche di Guglielmo Vicario e Matej Kovar, due profili accostati al Napoli nelle ultime settimane. Pur riconoscendo il valore di Vicario, il giornalista ha evidenziato come il portiere del Tottenham sia reduce da una stagione complicata in Premier League, sostenendo che avrebbe bisogno di rilanciarsi.

Più severa, invece, la valutazione su Matej Kovar. Chiariello ha espresso forti perplessità dopo le prestazioni offerte dal portiere ceco nel Mondiale, giudicandole deludenti e invitando il Napoli a riflettere con attenzione prima di puntare su questo profilo.

Per Umberto Chiariello a Radio CRC, la soluzione ideale sarebbe quindi confermare Meret come titolare, affiancargli un portiere affidabile come Di Gregorio e monetizzare l’eventuale cessione di Milinkovic-Savic, mantenendo così elevato il livello della porta azzurra senza stravolgere gli equilibri della squadra.

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