Puglia: 1 milione di euro per potenziare attrezzature sportive e attività paralimpica.

La Regione Puglia Investe nello Sport: 1 Milione di Euro per il Sostegno Sportivo

BARI (ITALPRESS) – La Regione Puglia sta compiendo passi concreti per promuovere lo sviluppo del sistema sportivo regionale. Recentemente, sono state approvate le graduatorie di due Avvisi pubblici nell’ambito del Programma Operativo dello Sport 2026, per un totale di 1 milione di euro. L’intento è quello di rafforzare la pratica sportiva, migliorare le attrezzature delle realtà sportive pugliesi e incentivare l’inclusione sociale attraverso lo sport.

Un Impegno per il Benessere e l’Inclusione Sociale

Questa iniziativa rappresenta un chiaro impegno della Regione nel promuovere lo sport come strumento di benessere, salute, inclusione e coesione sociale. L’assessore al Welfare e allo Sport Cristian Casili sottolinea che supportare i Comuni, le associazioni e le società sportive dilettantistiche nell’ammodernamento delle proprie attrezzature è essenziale. Al contempo, si punta a garantire un accesso all’attività sportiva sempre più inclusivo per le persone con disabilità.

“Investire nello sport significa investire nella qualità della vita delle persone e nella crescita delle comunità”, afferma Casili. Questo fondo non solo agevola i Comuni e le associazioni, ma supporta anche direttamente gli atleti paralimpici, ampliando le opportunità di pratiche sportive su tutto il territorio pugliese. Lo sport è considerato un mezzo efficace per promuovere salute, solidarietà e coesione sociale.

Il primo Avviso, denominato “Acquisto Attrezzature Tecnico-Sportive Puglia2026”, ha una dotazione di 700 mila euro e ha già finanziato tutte le richieste ammissibili presentate da 21 Comuni e da 185 realtà sportive, tra cui Associazioni, Società Sportive Dilettantistiche e Federazioni.

Supporto agli Atleti Paralimpici e Promozione della Pratica Sportiva

Il secondo Avviso è dedicato al sostegno della pratica sportiva per gli atleti paralimpici, con uno stanziamento di 300 mila euro per l’acquisto di attrezzature specialistiche. Sono 42 i beneficiari di questo fondo: 31 atleti paralimpici adulti, un atleta paralimpico minorenne e 10 individui con disabilità che stanno intraprendendo per la prima volta un percorso sportivo. Questa iniziativa contribuisce a rendere lo sport sempre più accessibile, favorendo percorsi di autonomia, partecipazione e benessere.

Con l’approvazione delle graduatorie, si concluse la fase di assegnazione delle risorse previste dal Programma Operativo dello Sport 2026. La Regione Puglia si dimostra così in prima linea nel promuovere lo sport come elemento fondamentale per il miglioramento della qualità della vita e il rafforzamento delle comunità locali.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la nota stampa ufficiale della Regione Puglia. Questa iniziativa non rappresenta solo un intervento economico, ma è un passo significativo verso un’azione politica che punta a costruire una società più inclusiva e solidale, attraverso il linguaggio universale dello sport.

-Foto Regione Puglia-(ITALPRESS)-

Fonti Ufficiali:

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+