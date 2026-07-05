Del Toro trionfa nella seconda tappa del Tour, Vingegaard mantiene la maglia gialla.

Isaac Del Toro Trionfa nella Seconda Tappa del Tour de France 2026

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il ciclista messicano Isaac Del Toro ha conquistato la seconda tappa del Tour de France 2026, percorrendo i 178 chilometri da Tarragona a Barcellona. Con un finale emozionante, Del Toro, rappresentante della UAE Emirates e supportato dal suo capitano Tadej Pogacar, ha dominato nella volata finale. Alle sue spalle si sono classificati il sloveno Pogacar e il belga Remco Evenepoel, in gara con il team Red Bull Bora-Hansgrohe.

Questa vittoria segna un traguardo significativo per Del Toro, dal momento che si tratta del suo primo successo nella Grande Boucle. Si aggiunge al trionfo ottenuto lo scorso anno al Giro d’Italia, consolidando la sua reputazione nel panorama ciclistico internazionale. A seguire, il danese Jonas Vingegaard ha concluso al quarto posto, mantenendo così la maglia gialla conquistata nella cronosquadre del giorno precedente.

La prossima tappa, che si svolgerà domani, sarà la Granollers-Les Angles, lunga 196 chilometri, e rappresenterà l’ultima frazione con partenza dalla Spagna prima di entrare in territorio francese.

Le Parole di Isaac Del Toro

Nel commentare la sua vittoria, Isaac Del Toro ha dichiarato: “Questa vittoria significa tutto per me. Mi sento veramente privilegiato a correre nella squadra più forte del mondo. Un ringraziamento particolare va a Tadej, è incredibile essere in squadra con un campione del genere. Abbiamo spinto forte, e sebbene non fossi nelle prime posizioni durante le salite, ho dato il massimo per recuperare terreno. È un grande risultato”.

Ordine di Arrivo della Seconda Tappa

Il podio della seconda tappa è stato caratterizzato da forti velocisti e ciclisti di talento. Ecco l’ordine di arrivo:

1. Isaac Del Toro MEX (UAE Emirates) in 3h40’01”

2. Tadej Pogacar SLO (UAE Emirates) s.t.

3. Remco Evenepoel BEL (Red Bull) s.t.

4. Jonas Vingegaard DEN (Visma Lease a Bike) s.t.

5. Mattias Skjelmose DEN s.t.

6. Tobias Johannessen NOR s.t.

7. Romain Gregoire FRA s.t.

8. Lenny Martinez FRA s.t.

9. Paul Seixas FRA s.t.

10. Tom Pidcock GBR s.t.

Classifiche Generali Aggiornate

Con la seconda tappa conclusa, vediamo come si stanno delineando le classifiche generali del Tour de France 2026.

Classifica Generale (Maglia Gialla)

1. Jonas Vingegaard DEN (Visma Lease a Bike) in 4h01’48” 2. Tadej Pogacar SLO (UAE Emirates XRG) a 0’06” 3. Remco Evenepoel BEL (Red Bull) a 0’15” 4. Isaac Del Toro MEX a 0’16” 5. Juan Ayuso ESP a 0’19” 6. Paul Seixas FRA a 0’42” 7. Romain Gregoire FRA a 0’44” 8. Florian Lipowitz GER a 0’45” 9. Lenny Martinez FRA a 0’53” 10. Tom Pidcock GBR a 1’00”

Classifica a Punti (Maglia Verde)

1. Isaac Del Toro MEX (UAE Emirates XRG) 30 punti 2. Alex Molenaar NED (Caja Rural-Seguros RGA) 25 punti 3. Tadej Pogacar SLO (UAE Emirates XRG) 25 punti

Classifica Miglior Scalatore (Maglia a Pois)

1. Alex Molenaar NED (Caja Rural-Seguros RGA) 5 punti 2. Brandon McNulty USA (UAE Emirates XRG) 4 punti 3. Felix Engelhardt GER (Team Jayco AlUla) 3 punti

Classifica Miglior Giovane (Maglia Bianca)

1. Isaac Del Toro MEX (UAE Emirates XRG) in 4h02’04” 2. Juan Ayuso ESP (Lidl-Trek) a 0’03” 3. Paul Seixas FRA (Decathlon CMA CGM) a 0’26”

Il Tour de France 2026 continua a riservare emozioni e colpi di scena. Gli appassionati sono in attesa di scoprire cosa succederà nella terza tappa, la cui partenza segnerà l’addio alla Spagna e l’ingresso in Francia.

– Foto IPA Agency – (ITALPRESS).

Fonti ufficiali: Italpress.com

FONTE ITALPRESS

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