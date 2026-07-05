Omicidio Caruana Galizia: inizia il processo a Yorgen Fenech a Malta.

Inizio del Processo per l’Omicidio di Daphne Caruana Galizia

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Oggi si è aperto, davanti al giudice Edwina Grima, il processo con giuria a carico dell’imprenditore Yorgen Fenech. Egli è accusato di essere complice nell’omicidio della giornalista investigativa Daphne Caruana Galizia, assassinata in un attentato con autobomba nell’ottobre 2017. La selezione della giuria ha richiesto circa cinque ore e si è conclusa con l’assegnazione di nove giurati effettivi e sei supplenti.

Fenech, che ha sempre mantenuto la propria innocenza, fu arrestato nel novembre 2019 mentre tentava di lasciare Malta a bordo del suo yacht. Dopo oltre cinque anni di detenzione preventiva, nel gennaio 2025 ha ottenuto la libertà su cauzione, ma sottoposto a rigide condizioni.

Cronologia del Caso e Sviluppi Recenti

L’apertura del dibattimento è frutto di anni di rinvii, causati da ricorsi costituzionali e richieste della difesa. Nonostante ulteriori obiezioni, il giudice Grima ha deciso di procedere con la selezione della giuria. In aula erano presenti giornalisti internazionali, membri di associazioni per la libertà di stampa, oltre ai familiari di Daphne Caruana Galizia e dell’imputato.

Per quanto riguarda i responsabili dell’omicidio, tre uomini sono già stati condannati per l’esecuzione materiale del delitto, mentre due hanno ricevuto l’ergastolo per aver fornito l’ordigno esplosivo. L’accusa sostiene che Fenech abbia commissionato l’assassinio tramite l’intermediario Melvin Theuma, e i pubblici ministeri hanno richiesto una condanna all’ergastolo.

Daphne Caruana Galizia, al momento della sua uccisione, stava conducendo un’inchiesta su presunte irregolarità e corruzione legate al progetto della centrale elettrica Electrogas. L’organizzazione Reporters Sans Frontières (RSF) ha definito l’inizio del processo come un momento cruciale per la libertà di stampa, auspicando che il dibattimento faccia chiarezza sull’omicidio e contribuisca a combattere l’impunità per i crimini contro i giornalisti.

L’importanza di questo evento, non solo per Malta ma anche per la comunità internazionale, è evidente. Molti aspettano con impazienza le testimonianze che verranno presentate durante il processo, che si preannuncia lungo e complesso. La verità su questo tragico episodio potrà fornire risposte non solo ai familiari di Daphne, ma a un’intera nazione che ha visto la propria reputazione sull’integrità della giustizia e della libertà di stampa messa a dura prova.

Il processo potrebbe durare diverse settimane e presenterà una serie di testimoni chiave, costituendo uno dei casi giudiziari più rilevanti della storia recente di Malta. Gli occhi del mondo saranno puntati su questa vicenda, e i risultati del dibattimento potranno influenzare drasticamente la percezione della libertà di espressione nel Paese.

Questo caso ha messo in evidenza le sfide che affrontano i giornalisti investigativi, spesso esposti a gravi rischi nella loro missione di garantire la trasparenza e la giustizia. Le reazioni a questo processo si susseguono in tutto il mondo, facendo eco alla richiesta di giustizia e di tutela della libertà di stampa. La speranza è che gli sviluppi del processo possano contribuire a garantire che simili atrocità non rimangano impunite, ma portino piuttosto alla luce le verità nascoste.

L’evento ha anche riportato in primo piano la questione della sicurezza dei giornalisti a livello globale. Organizzazioni per i diritti umani e per la libertà di stampa stanno esprimendo la loro crescente preoccupazione per le minacce a cui sono sottoposti i reporter nel tentativo di svolgere il loro lavoro. La speranza è che questo processo non solo faccia chiarezza sull’omicidio di Caruana Galizia, ma che stimoli un dibattito più ampio sulla protezione e sull’importanza del giornalismo nel mantenere la democrazia viva.

Le aspettative sono alte, e i prossimi mesi potrebbero rivelarsi decisivi per la giustizia in questo caso e per la lotta contro l’impunità concernente i crimini contro i giornalisti. La storia di Daphne Caruana Galizia continua a suscitare indignazione e richiesta di verità, e oggi, con l’apertura del processo, si avvicina un momento cruciale per la sua memoria e per la libertà di informazione in Malta.

Per ulteriori aggiornamenti su questo importante processo, restate sintonizzati su canali di informazione affidabili.

Fonti: ITAPRESS

FONTE ITALPRESS

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