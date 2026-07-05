Meriano e Codato trionfano nel due senza alla storica Henley Royal Regatta.

La Storia del Due Senza Femminile alla Henley Royal Regatta

ROMA (ITALPRESS) – Il due senza femminile fa la storia alla Henley Royal Regatta, uno degli eventi sportivi più prestigiosi al mondo, che dal 1839 si svolge sulle acque del Tamigi. Laura Meriano (Carabinieri/Garda Salò) e Alice Codato (Fiamme Oro/SC Gavirate) conquistano la finale del “The Hambleden Pairs Challenge Cup” battendo le ceche Santrukova e Flamikova.

Un Dominio Italiano nella Finale

Fin dalla partenza, l’Italia dimostra la sua determinazione, accumulando un vantaggio che non viene mai abbandonato. Sono le prime a tagliare la barriera e a superare Fawley, chiudendo la gara con un impressionante margine di cinque lunghezze.

“L’emozione e l’orgoglio per questa vittoria sono indescrivibili; qui si percepisce la storia del nostro canottaggio, con un tifo incessante lungo tutto il percorso”, racconta Alice Codato. “Siamo venute qui per riscattarci dopo una prova di Coppa del Mondo non soddisfacente e questo trionfo storico rilancia le nostre ambizioni per la stagione, che ci vedrà competere tra fine luglio e agosto agli Europei di Varese e ai Mondiali di Amsterdam”.

La compagna di squadra, Laura Meriano, aggiunge: “Siamo cresciute gara dopo gara; le performance contro Sudafrica e Austria ci hanno convinto che questa impresa fosse possibile. La nostra gioia per aver scritto il nome dell’Italia femminile sull’albo d’oro di questa competizione è indescrivibile. Abbiamo una grande iniezione di fiducia in vista dei prossimi appuntamenti”.

Il successo di Laura e Alice segna un traguardo storico, essendo il primo trionfo al femminile per l’Italia in questa regata, aggiungendosi ai precedenti successi italiani. In passato, i trionfi erano stati ottenuti da Giuseppe Sinigaglia (SC Lario) nel 1914, il doppio triestino di Skerl e Brosch (SC Nettuno) nel 1939, e il quattro di coppia formato dagli azzurri Gianluca Farina, Giovanni Calabrese, Davide Tizzano e Filippo Soffici nel 1989.

Le Altre Prestazioni degli Azzurri

Nella finalissima della ‘The Grand Challenge Cup’ riservata agli otto maschili, la Gran Bretagna ha la meglio sugli azzurri Giuseppe Vicino, Nunzio Di Colandrea, Salvatore Monfrecola, Matteo Lodo, Matteo Sartori, Giovanni Abagnale, Giovanni Codato e Emanuele Gaetani Liseo, timonati da Alessandra Faella. Nonostante il risultato, la performance degli uomini ha mostrato il talento e la tenacia dell’equipaggio italiano.

Questo trionfo nella regata di Henley non solo rappresenta un momento di gloria per Laura Meriano e Alice Codato, ma è un chiaro segnale di crescita per il canottaggio femminile italiano. La dedica delle atlete e la loro perseveranza promettono un futuro luminoso nelle competizioni internazionali. Con i prossimi eventi in programma, c’è grande attesa per vedere come queste giovani talentuose atlete continueranno a sorprendere il pubblico.

La Henley Royal Regatta non è solo una competizione sportiva, ma un rito che celebra la tradizione del canottaggio, e il trionfo italiano in questo contesto ne amplifica l’importanza. Le nuove generazioni di atleti, come Laura e Alice, rappresentano il futuro di un sport che continua a unire competizione, passione e straordinari traguardi. Rimanete sintonizzati per gli aggiornamenti sulle prossime competizioni e sull’ascesa degli atleti italiani nel panorama internazionale.

-Foto ufficio stampa Federcanottaggio-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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