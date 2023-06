Una Proposta di Matrimonio Indimenticabile alla Festa del Napoli: Giornalista Argentina conquistata da un napoletano – VIDEO

Durante la festa per lo Scudetto del Napoli, Gennaro ha fatto una proposta di matrimonio indimenticabile alla sua fidanzata, la giornalista argentina Sol Macaluso. La loro storia d’amore ha reso la notte di festa ancora più speciale.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Nella notte di festa per lo Scudetto del Napoli, una proposta di matrimonio ha reso l’evento ancora più speciale. Gennaro, un tifoso del Napoli, ha scelto questa notte di trionfo per fare la sua proposta alla fidanzata, la nota giornalista argentina Sol Macaluso. Questa romantica storia d’amore ha illuminato la città di Napoli, già in festa per la vittoria del suo amato team.

Festa scudetto Napoli e proposta di matrimonio

La proposta di matrimonio è avvenuta durante l’intervallo della partita contro la Sampdoria. Gennaro, con un gesto d’amore indimenticabile, ha sorpreso Sol, rendendo la serata ancora più emozionante per i tifosi presenti. Il cielo di Napoli, già illuminato dai fuochi d’artificio per i festeggiamenti dello Scudetto, è diventato lo scenario perfetto per questa proposta romantica.

Una Storia d’Amore Virale al Maradona

Sol Macaluso, molto seguita sui social media, ha condiviso il video della proposta, che è diventato rapidamente virale. La coppia, che si era conosciuta a Madrid l’anno precedente, ha condiviso con il mondo intero il loro momento di felicità. La storia d’amore tra Gennaro e Sol ha toccato il cuore di molti, rendendo la notte dello Scudetto del Napoli ancora più speciale.

Un Sogno Premonitore

La proposta di matrimonio ha avuto un ulteriore tocco di magia grazie a un sogno premonitore della madre di Sol. Un anno prima, aveva predetto che la figlia si sarebbe sposata a 28 anni, senza sapere chi sarebbe stato lo sposo. Questo sogno si è avverato in una notte indimenticabile, durante la festa per la vittoria del Napoli.