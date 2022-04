Pronostici Atalanta-Napoli, la Serie A entra nel suo momento chiave

Dopo la grande delusione dell’Italia, eliminata clamorosamente dalla Macedonia del Nord, siamo pronti a riprendere il filo del discorso per la lotta scudetto.

I bergamaschi e gli azzurri si sfideranno in una partita che vale moltissimo: per l’occasione, abbiamo intervistato Abel Balbo, bomber e leggenda giallorossa, ponendogli alcune domande in merito al suo pronostico per Atalanta – Napoli.

Ad intervistarlo Fulvio Collovati, che gli ha subito chiesto quali sono le sue aspettative sul match: Abel, dal canto suo, ha risposto così “Sarà una partita spettacolare, anche se l’Atalanta fa davvero tanta fatica quest’anno, non riesce a ritrovare il gioco dell’anno passato”.

Collovati ha ovviamente tirato in ballo l’assenza del bomber colombiano Duvàn Zapata: “Abel, sono 2 mesi che giocano senza il loro punto di riferimento, così è difficile”.

L’ex 9 giallorosso concorda dicendo che è sì vero che manca il finalizzatore, ma affermando anche che “Il Napoli è più in forma ed è più forte come squadra e a livello d’organico, dunque vedo favorito il Napoli.”

PRONOSTICI ATALANTA – NAPOLI, CHE SIA LA VOLTA BUONA PER GLI AZZURRI?

Atalanta Pareggio Napoli 2.40 3.30 3.00

* N.B. Il link riporta ad un sito di scommesse

Come si può vedere, la vittoria della Dea vale una quota di 2,40, mentre gli azzurri viengono quotati a 3,00. Il pareggio, invece, è offerto a 3,30.

Giunti a questo punto dell’intervista, il buon Fulvio chiede a Balbo se il Napoli può vincere lo scudetto, con Abel sicuro: “Il Napoli ci deve credere, la squadra è forte, segna tanto e ha la mentalità giusta per poter vincere lo scudetto”.

Collovati prosegue chiedendo il parere dell’esperto attaccante argentino sul suo collega nigeriano che tanto bene ha fatto in questa sua prima stagione in quel di Napoli, quel Victor Osimhen capace di segnare 15 gol in 25 partite giocate.

“Ti piace Osimhen?” chiede il nostro campione del mondo, e Abel risponde “Sì mi piace, è devastante. Ha tanta forza fisica e una voglia di vincere unica, non sarà tecnicamente fortissimo ma fa comunque la differenza con le sue qualità, si tratta di uno di quei campioni che è sempre meglio avere in squadra”.

Il 9 del Napoli è sempre il nemico pubblico numero uno per gli avversari, e di sicuro non sarà diverso anche stavolta.

PRONOSTICI SCUDETTO, ECCO COSA PENSA ABEL BALBO

Mettendo da parte i pronostici per Atalanta – Napoli e guardando più avanti, con appena 8 partite ancora da giocare fino alla fine del campionato, la domanda sorge spontanea: “Abel, quale sarà per te il podio a fine campionato?”.

Ecco la risposta dell’argentino: “Non credevo nel Milan ma mi sono dovuto ricredere, vincono le partite che contano. Ad ogni modo, vedo primo il Napoli, secondi i rossoneri e terza l’Inter, con la Juventus più dietro”.

Il nostro Fulvio chiude con una battuta: “Non preoccuparti, i pronostici li sbaglia solo chi li fa”.

Ecco qui, ti abbiamo portato il parere di esperti veri del calcio giocato: questo il loro pensiero sui pronostici di Atalanta – Napoli, siamo certi che questa sarà una partita aperta che lascerà il segno non solo al fischio finale, ma anche per le giornate che seguiranno da qui alla fine di questa spettacolare stagione di Serie A, una stagione così aperta e imprevedibile che ci fa affermare, senza timore d’essere smentiti, che si tratta di uno dei campionati più combattuti e avvincenti dell’ultimo decennio.