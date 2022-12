Presidente Ternana, messaggio shock ai tifosi: “Siete m**d* non meritate un c***o” – FOTO

Stefano Bandecchi presidente della Ternana scrive ai tifosi, un messaggio shock dopo la netta sconfitta con il Frosinone in Serie B.

Non sarà di certo un riposo tranquillo quello di mister Andreazzoli ed i suoi uomini. Il nuovo tecnico della Ternana ha collezionato un pareggio e tre sconfitte da quando siede sulla panchina degli umbri. La Serie B ha giocato durante il Boxing Day mentre la Serie A riprenderà il via solo il 4 di gennaio. Ora per chi gioca in cadetteria ci sarà tempo per riposare fino al 14 gennaio, ma dalle parti di Terni l’ambiente è esplosivo. A peggiorare la situazione è stata la sfida Frosinone-Ternana terminata 3-0 con doppietta di Mulattieri e gol di Roberto Insigne. Una sconfitta che ha fatto scatenare l’indignazione dei circa mille tifosi umbri presenti a Frosinone.

Cosa c’era scritto nel messaggio del presidente della Ternana ai tifosi

Al termine della partita proprio i supporters della Ternana hanno contestato la squadra. Così il presidente Stefano Bandecchi ha cercato di mediare tra le parti, provando a calmare gli animi. Il numero uno della società umbra si è recato sotto lo spicchio di curva riservato ai tifosi ospiti ed ha parlato con loro. Ma gli animi erano caldissimi e così dagli spalti è arrivata anche una bottiglia lanciata contro il 61enne.

Un gesto che ha fatto infuriare Stefano Bandecchi. Così il presidente della Ternana ha pubblicato un messaggio rivolto ai tifosi della Ternana e lo ha fatto utilizzando i social. Il presidente ha risposto ad un tifoso che lo aveva invitato ad andarsene, lasciando la presidenza del club. La risposta del numero uno della Ternana è stata estremamente piccata: “Voi non meritate un cazzo, siete solo esaltati nei momenti positivi e delle merde inutili in quelli negativi, collegate il cervello che solo così sarete utili sennò smettete di rompermi i coglioni perché la bottiglia di oggi ve la rimetterò nel culo. Io non sopporto i dementi. Può anche pubblicare il mio pensiero perché io non ho bisogno di essere in mille“.