Premio Ischia: Paolo Iammatteo e Silvia Grassi incoronati “Comunicatori dell’anno” 2023.

Premio Ischia: Riconoscimenti a Paolo Iammatteo e Silvia Grassi

ROMA (ITALPRESS) – Paolo Iammatteo, Responsabile Comunicazione di Poste Italiane, e Silvia Grassi, Direttore dell’Ufficio Stampa del CSM, sono stati insigniti del prestigioso Premio Ischia “Comunicatori dell’anno”. Questo riconoscimento, alla sua diciottesima edizione, è dedicato ai professionisti della comunicazione che hanno giocato un ruolo cruciale nel rafforzare la reputazione delle istituzioni pubbliche e dei loro enti.

Un Giuria di Esperti per una Valutazione di Eccellenza

La giuria del premio, presieduta da Massimiliano Paolucci, ha visto la partecipazione di esperti del settore tra cui Valeria Speroni Cardi, Global Head of Press and Media Relations Menarini Group, Leonardo Bartoletti, amministratore di Headline s.r.l., e Luigi Fiorentino, Consigliere di Stato e Capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’informazione e l’editoria. Altri membri rilevanti sono stati Ludovico Fois, responsabile Relazioni Esterne di ACI, e Antonio Funiciello, Identity Manager di Eni spa, tra gli altri.

Il premio è stato attribuito a Iammatteo e Grassi in virtù delle loro eccezionali doti comunicative e della loro capacità di far luce su tematiche di rilevante importanza pubblica. In particolare, Iammatteo ha coordinato l’azione di comunicazione connessa al progetto Polis, progettato per abbattere il digital divide nei comuni di piccole dimensioni, con una particolare attenzione a quelli con una popolazione fino a 15.000 abitanti. Grazie a strategie mirate, è riuscito a raggiungere efficacemente le cronache locali, rendendo il progetto visibile e rilevante per il pubblico.

Silvia Grassi, dal canto suo, ha mantenuto una linea comunicativa rigorosa e responsabile all’interno del CSM. Ha reso comprensibili le attività dell’organo di garanzia, rispettando la sua autorevolezza e il suo ruolo cruciale, specialmente riguardo alla figura del Presidente della Repubblica, che, secondo la Costituzione, funge da supremo garante dell’equilibrio costituzionale.

Iammatteo e Grassi si sono distinti non solo per il loro operato, ma anche per il rispetto delle istituzioni e della loro missione. La solennità del riconoscimento è confermata dall’importanza della cerimonia di assegnazione, che si terrà nell’ambito della 47^ edizione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo, programmata per il 10 e 11 luglio a Lacco Ameno.

Questo evento, reso possibile grazie al contributo della Regione Campania e dell’Assessorato alla Cultura, auspica di rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni attraverso una comunicazione trasparente e accessibile. Oltre al supporto istituzionale dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, il premio gode del patrocinio di enti come la Fondazione Lottomatica e il Comune di Lacco Ameno d’Ischia, insieme alla SIAE.

Non mancheranno sponsor di prestigio come Eni, Unipol Group, Mundys, Menarini Group e A2A, che sosterranno l’iniziativa. I media partner, tra cui Skytg24, Italpress e Data Stampa, garantiranno la massima visibilità all’evento, promuovendo un dialogo costruttivo e informato sul tema della comunicazione istituzionale.

Il riconoscimento di Paolo Iammatteo e Silvia Grassi non rappresenta solo un traguardo personale, ma un incentivo per tutti i professionisti del settore a perseguire l’eccellenza nella comunicazione pubblica, essenziale per una società informata e coesa. In un momento in cui le informazioni possono spesso risultare confuse o fuorvianti, l’importanza di una comunicazione chiara e efficace non può essere sottovalutata.

(ITALPRESS)

FONTE ITALPRESS

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