Visma conquista la cronosquadre: Vingegaard indossa la prima maglia gialla del Tour.

Il Team Visma trionfa nella cronosquadre di Barcellona

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Team Visma-Lease a Bike, capitanato dal danese Jonas Vingegaard, ha conquistato la cronosquadre di Barcellona, l’apertura del Tour de France 2026. La prima tappa, che si è svolta il 4 luglio 2026, ha visto la squadra completare il percorso di 19,6 km con un tempo straordinario di 21 minuti e 47 secondi, affermandosi come la formazione più veloce sulle strade della capitale catalana, con l’arrivo situato sul Montjuic.

Vingegaard ha mostrato una prestazione di alto livello, precedendo il Netcompany Ineos Cycling Team, il quale ha visto come protagonista il campione d’Italia Filippo Ganna. Con un tempo di 21’55”, Ganna ha concluso a soli 8 secondi dal vincitore, mentre l’UAE Team Emirates XRG, con il fuoriclasse sloveno Tadej Pogacar, ha chiuso in terza posizione a 12 secondi di distanza.

I principali protagonisti del Tour de France 2026

La 113esima edizione del Tour de France è iniziata con molte aspettative, e l’appassionante cronosquadre ha dato il via a una competizione che promette sorprese. Dopo questa prima tappa, domani si svolgerà la seconda, che porterà i corridori da Tarragona a Barcellona su un percorso di 168,5 km, aumentando ancor di più l’emozione per gli appassionati di ciclismo.

La classifica generale si presenta particolarmente interessante. Dopo la cronosquadre, all’inseguimento di Vingegaard troviamo alcuni dei ciclisti più talentuosi al mondo. Filippo Ganna e Tadej Pogacar non sono gli unici a inseguire il campione danese; anche Juan Ayuso, che ha segnato il quarto tempo nella cronosquadre, sta dimostrando di essere un serio avversario, chiudendo il percorso in 22’03”.

Le emozioni non finiscono qui, poiché la corsa è appena iniziata. La lotta per la maglia gialla, simbolo del miglior corridore del Tour, sarà intensa e ricca di colpi di scena: i corridori devono essere pronti a qualsiasi evenienza nel corso delle tappe che seguiranno. Inoltre, la maglia bianca, riservata al miglior giovane, è anch’essa un trofeo ambito. Attualmente, il primato è detenuto da Juan Ayuso, con Isaac Del Toro e Davide Piganzoli che seguono a breve distanza.

Ordine d’arrivo della cronosquadre e classifiche generali

Ecco l’ordine d’arrivo della cronosquadre di Barcellona:

1. Team Visma-Lease a Bike (Ned) in 21’47”

2. Netcompany Ineos Cycling Team (Gbr) a 0’08”

3. Uae Team Emirates Xrg (Uae) a 0’12”

4. Lidl-Trek (Ger) a 0’16”

5. Red Bull-Bora-Hansgrohe (Ger) a 0’19”

6. Decathlon Cma Cgm Team (Fra) a 0’39”

7. Alpecin-Premier Tech (Bel) s.t.

8. Groupama-Fdj United (Fra) a 0’41”

9. Bahrain Victorious (Bhr) a 0’47”

10. Team Jayco Alula (Aus) a 0’51”

Per quanto riguarda le classifiche generali, il tempo di Vingegaard gli consente di indossare la maglia gialla, seguita da:

Jonas Vingegaard DEN (Team Visma Lease a Bike) in 21’47”

Filippo Ganna ITA (Netcompany Ineos) a 0’08”

Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) a 0’12”

Juan Ayuso ESP a 0’16”

Remco Evenepoel BEL a 0’19”

Isaac Del Toro MEX a 0’26”

Davide Piganzoli ITA a 0’28”

Florian Lipowitz GER a 0’35”

Tobias Foss NOR a 0’38”

Paul Seixas FRA a 0’39”

Con tutto ciò in mente, il prossimo giorno di gara promette di entusiasmare ulteriormente tutti gli appassionati e i tifosi, rendendo il Tour de France 2026 un evento da non perdere. Le strade della Spagna accoglieranno ancora una volta i ciclisti per un’altra straordinaria tappa edizione dopo edizione.

Fonti ufficiali: Italpress.

FONTE ITALPRESS

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