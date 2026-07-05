Marocco supera il Canada 3-0 e avanza ai quarti di finale con Ounahi e Rahimi.

Marocco Avanza ai Quarti di Finale con una Vittoria Convincente sul Canada

Il Marocco si impone sul Canada con un netto 3-0 nella partita degli ottavi di finale della FIFA World Cup 2026, disputata all’NRG Stadium di Houston. Grazie a una straordinaria doppietta di Azzedine Ounahi e a un gol di Rahimi, la squadra guidata dal tecnico Walid Regragui ottiene una storica qualificazione ai quarti di finale, dove affronterà la vincente di Francia-Paraguay il 9 luglio a Boston.

Una Gara di Due Volti

La partita ha messo in evidenza due fasi distinte. In avvio, il Canada ha mostrato grande intensità con un modulo 4-4-2, puntando su Jonathan David e Oluwaseyi in attacco. Buchanan, ex Inter, ha giocato sulla fascia destra, mentre Ahmed ha occupato la corsia opposta. Il Marocco, con il tradizionale 4-2-3-1, ha faticato a rispondere al pressing canadese. Il portiere marocchino Bounou si è reso protagonista al decimo minuto, salvando un tiro pericoloso da punizione di Oluwaseyi. A metà primo tempo, il Marocco ha subito un infortunio significativo: Saibari, il capocannoniere della squadra con tre reti, è stato costretto ad abbandonare il campo.

Dopo un primo tempo difficile, caratterizzato da molteplici opportunità per il Canada, il Marocco ha trovato la rete decisiva al 50′ del secondo tempo. Hakimi ha servito Ounahi, che ha superato Crepeau con un tiro preciso sul palo lontano. Questo gol ha cambiato l’inerzia della partita, affossando le speranze canadesi, già provate dalla stanchezza accumulata.

Un Finale Trionfante

Dopo la rete di Ounahi, il Canada ha cercato di risollevarsi, ma senza successo. Un fallo di Amrabat su Eustaquio ha portato a un calcio di punizione, il quale, però, non ha impensierito Bounou. Un’ulteriore parata del portiere marocchino su un tiro di Buchanan ha confermato il dominio della squadra africana. In un’azione di contropiede, Brahim Diaz ha nuovamente servito Ounahi, che ha siglato il suo secondo gol. Negli attimi finali di recupero, Rahimi ha concluso in bellezza la partita, segnando il terzo gol su assist del compagno.

Tale risultato consegna al Marocco una prestigiosa vittoria che rimarrà nella storia del calcio, permettendogli di entrare tra le prime otto squadre del torneo mondiale.

Tabellino della Partita

Canada (4-4-2):

Crepeau 5.5; Johnston 5, Bombito 5.5, De Fougerolles 5, Laryea 5 (33’st Shaffelburg 6); Buchanan 6 (42’st Nelson sv), Sigur 5.5 (42’st Osorio sv), Eustaquio 6.5, Ahmed 6 (33’st P.David 5.5); J.David 5, Oluwaseyi 6 (18’st Larin 5.5).

In panchina: St. Clair, Goodman, Jones, Waterman, Cornelius, Davies, Choiniere, Millar, Saliba.

Allenatore: Marsch 5.5.

Marocco (4-2-3-1):

Bounou 7; Hakimi 7, Diop 6.5 (42’st Saadane sv), Halhal 6.5, Mazraoui 6; Bouaddi 6 (18’st Amrabat 6.5), El Aynaoui 6.5; Brahim Diaz 7.5, Ounahi 8 (42’st El Mourabet sv), El Khannouss 5.5 (18’st Talbi 6); Saibari 5.5 (22’pt Rahimi 7).

In panchina: El Kajoui, Tagnaouti, El Ouahdi, Riad, Belammari, Salah Eddine, Yassine, Sbai, El Kaabi, Amaimouni.

Allenatore: Ouahbi 7.

Dettagli della Partita

Arbitro: Michael Oliver (Eng) 5.5.

Reti: Ounahi al 5′ e al 37’st; Rahimi al 53’st.

Note: Terreno di gioco in buone condizioni. Ammonizioni: Halhal, Hakimi, Laryea, J.David, Ounahi, El Khannouss, De Fougerolles, Larin. Angoli 11-1 per il Canada. Recupero: 6’; 8’.

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FONTE ITALPRESS

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