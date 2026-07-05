Libia: produzione di 41,9 milioni di barili a giugno, ricavi raggiungono 3,26 miliardi.

Produzione di greggio in Libia: Dati di Giugno 2026

TRIPOLI (LIBIA)(ITALPRESS) – Nel mese di giugno 2026, la Libia ha visto un aumento significativo nella produzione di petrolio, raggiungendo un totale di 41.867.126 barili. Di questi, 7.758.304 barili sono attribuiti alla quota statale, mentre 10.909.540 barili sono stati prodotti dai partner. Inoltre, 372.105 barili sono stati destinati alla raffinazione, mentre le esportazioni hanno toccato i 25.480.272 barili, secondo i dati divulgati dalla National Oil Corporation (NOC).

In parallelo alla produzione di petrolio, la produzione di gas naturale ha registrato 73,323 miliardi di piedi cubi, di cui 53,378 miliardi sono stati effettivamente consumati sul mercato interno. Nonostante le sfide interne, il paese continua a dimostrarsi un attore chiave nel settore energetico, specialmente in un contesto economico globale in continua evoluzione.

Entrate Petrolifere e Prezzi del Greggio

Le entrate petrolifere che sono state trasferite al conto sovrano della Libia, presso la banca estera, ammontano a 3.260.938.421 dollari, accompagnate da 2.721.675.652 dinari libici. La situazione economica del paese è influenzata anche dalle fluttuazioni dei prezzi del petrolio, con il prezzo medio del Brent a maggio fissato a 107,554 dollari al barile. Questo dato evidenzia un’importante variabile per le finanze statali, dato che l’ammontare totale è soggetto a detrazioni per forniture di carburante attraverso l’accordo vigente con la banca estera libica.

Il saldo residuo delle entrate petrolifere viene poi trasferito alla Banca Centrale Libica, contribuendo così alla stabilità economica del paese. La gestione delle risorse energetiche è un tema cruciale per la Libia, data la sua dipendenza da questo settore per finanziare le proprie attività governative e sociali.

Il Ruolo della National Oil Corporation (NOC)

La National Oil Corporation (NOC) è fondamentale per la gestione e lo sviluppo delle risorse petrolifere e gassose in Libia. Con l’obiettivo di massimizzare le entrate e garantire un’adeguata fornitura interna, la NOC svolge un ruolo cruciale nel mantenimento dell’equilibrio energetico del paese. In un contesto globale in cui la domanda di energia continua a crescere, la Libia deve affrontare sfide significative nell’ottimizzazione della produzione.

I dati forniti dalla NOC non solo offrono una panoramica della situazione attuale, ma evidenziano anche le potenzialità future di crescita. Tra le strategie in atto, vi è l’implementazione di nuove tecnologie per la produzione e l’esplorazione, cercando di attrarre investimenti esteri e migliorare la competitività del settore energetico libico.

Prospettive Future per il Settore Energetico Libico

Guardando al futuro, diversi fattori influenzeranno la produzione e le entrate del settore energetico in Libia. I mercati internazionali, le politiche energetiche regionali e la stabilità politica interna sono solo alcune delle variabili che saranno decisive per il progresso del paese. Con un potenziale inespresso, la Libia potrebbe diventare un attore sempre più rilevante nel panorama energetico globale se saprà gestire tali sfide in modo efficace.

Inoltre, la promozione di progetti sostenibili e l’adozione di pratiche green potrebbero posizionare il paese come un leader nella transizione energetica della regione, attirando l’interesse di investitori globali.

Per ulteriori informazioni sui dati relativi alla produzione energetica, si possono consultare le fonti ufficiali della National Oil Corporation e altre agenzie di monitoraggio del settore energetico.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

FONTE ITALPRESS

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