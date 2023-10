Politano-Cajuste, il cambio ‘incriminato’ di Garcia: ma perchè?

I tifosi del Napoli furiosi con Garcia dopo il cambio inspiegabile di Politano con un centrocampista come Cajuste.

Il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, ha scatenato l’ira dei tifosi con una sostituzione che ha lasciato tutti a bocca aperta nella partita contro la Fiorentina. Matteo Politano, in gran forma, è stato improvvisamente tolto dal campo al 56′, sostituito dal centrocampista Cajuste. La decisione ha lasciato Politano furioso, tanto che ha abbandonato il campo senza salutare il suo sostituto, e manifestando apertamente il suo dissenso nei confronti dell’allenatore.

Questo cambio ha suscitato incredulità tra i tifosi e gli esperti di calcio, in quanto Politano era considerato uno dei migliori in campo fino a quel momento. Il Napoli ha subito le conseguenze di questa mossa, con la Fiorentina che ha approfittato della confusione tattica per segnare il gol del vantaggio con Bonaventura solo sei minuti dopo la sostituzione.

La decisione di Garcia di togliere un esterno offensivo così efficace per inserire un centrocampista centrale ha sconcertato molti. La mancanza di pericolosità sulla destra e la confusione tattica evidente hanno permesso alla Fiorentina di prendere il controllo del gioco, consegnando al Napoli una sconfitta molto pesante.

Questa scelta ha sollevato domande da parte dei tifosi e degli addetti ai lavori: perché Garcia avrebbe tolto un giocatore così in forma e avrebbe cambiato l’assetto della squadra in un momento cruciale del match? La risposta rimane un mistero, ma una cosa è certa: questa sostituzione inspiegabile ha avuto un impatto significativo sul risultato della partita, lasciando i tifosi del Napoli delusi e confusi.